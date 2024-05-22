Россия удалила документ о пересмотре границ на Балтике после заявлений Кремля, что в нем нет политики

После того как МИД Литвы и Финляндии назвали «гибридной атакой» инициативу Минобороны России по уточнению морских границ РФ на Балтике, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попытался смягчить ситуацию.

«Ничего политического здесь нет», - цитируют днем в среду российские государственные СМИ слова путинского пресс-секретаря по инициативе уточнения границ России в Балтийском море.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV

При этом Песков попытался оправдать действия российского правительства.

«Вы видите, насколько эскалирует напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности», - сказал Песков и переадресовал журналистов за подробностями в Минобороны, откуда и пришел нашумевший проект постановления правительства.

Предложение Минобороны России по уточнению границ в акватории Балтийского моря, в том числе, касается участков суши около границ Финляндии, Эстонии и Литвы. Из текста проекта постановления правительства РФ следует, что на границе с Финляндией российские военные намерены скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд.

Кроме того коррекции должна подвергнуться граница около северного входного мыса реки Нарва.

На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Новость вызвала обеспокоенность дипломатов Финляндии и Литвы. В обеих странах заявили о новой «гибридной атаке» России.

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