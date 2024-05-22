Пресс-секретарь Путина опроверг информацию о пересмотре морских границ России на Балтике. После этого текст проекта постановления российского правительства, который был внесен Минобороны РФ и воспринят рядом стран ЕС как «гибридная атака», исчез с официального сайта российских нормативных актов.
Россия удалила документ о пересмотре границ на Балтике после заявлений Кремля, что в нем нет политики
После того как МИД Литвы и Финляндии назвали «гибридной атакой» инициативу Минобороны России по уточнению морских границ РФ на Балтике, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попытался смягчить ситуацию.
«Ничего политического здесь нет», - цитируют днем в среду российские государственные СМИ слова путинского пресс-секретаря по инициативе уточнения границ России в Балтийском море.
При этом Песков попытался оправдать действия российского правительства.
«Вы видите, насколько эскалирует напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности», - сказал Песков и переадресовал журналистов за подробностями в Минобороны, откуда и пришел нашумевший проект постановления правительства.
Предложение Минобороны России по уточнению границ в акватории Балтийского моря, в том числе, касается участков суши около границ Финляндии, Эстонии и Литвы. Из текста проекта постановления правительства РФ следует, что на границе с Финляндией российские военные намерены скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд.
Кроме того коррекции должна подвергнуться граница около северного входного мыса реки Нарва.
На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.
Новость вызвала обеспокоенность дипломатов Финляндии и Литвы. В обеих странах заявили о новой «гибридной атаке» России.
«Мы сохраняем спокойствие», - заявил в свою очередь министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Rus.Postimees обращает внимание, что после того, как предложение российских военных попало на первые полосы мировой прессы и было прокомментировано в Кремле, текст документа исчез с официального сайта нормативно-правовых актов России, где его и нашли журналисты.
«Проект удален», - сообщает официальный сайт российских властей, где публикуются все документы правительства и президента РФ. О причинах удаления нашумевшего документа не сообщается.
Ранее Rus.Postimees поговорил с экспертом по международному праву, о том, как инициатива Минобороны РФ по уточнению морских границ коррелируется с международными нормами.
О том, что Балтийское море фактически становится внутренним морем НАТО, политики ЕС заявили сразу после того, как о своем желании стать членами НАТО в 2022 году заявили Финляндия и Швеция.