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Россия удалила документ о пересмотре границ на Балтике после заявлений Кремля, что в нем нет политики

rus.postimees.ee
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Владимир Путин иногда недоумевает на публике. После внезапного удаления неожиданного документа о планах России пересмотреть границы РФ на Балтике, недоумевает не только президент РФ.
Владимир Путин иногда недоумевает на публике. После внезапного удаления неожиданного документа о планах России пересмотреть границы РФ на Балтике, недоумевает не только президент РФ. Фото: MARKO DJURICA / REUTERS

Пресс-секретарь Путина опроверг информацию о пересмотре морских границ России на Балтике. После этого текст проекта постановления российского правительства, который был внесен Минобороны РФ и воспринят рядом стран ЕС как «гибридная атака», исчез с официального сайта российских нормативных актов.

После того как МИД Литвы и Финляндии назвали «гибридной атакой» инициативу Минобороны России по уточнению морских границ РФ на Балтике, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попытался смягчить ситуацию.

«Ничего политического здесь нет», - цитируют днем в среду российские государственные СМИ слова путинского пресс-секретаря по инициативе уточнения границ России в Балтийском море.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV

При этом Песков попытался оправдать действия российского правительства.

«Вы видите, насколько эскалирует напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности», - сказал Песков и переадресовал журналистов за подробностями в Минобороны, откуда и пришел нашумевший проект постановления правительства.

Предложение Минобороны России по уточнению границ в акватории Балтийского моря, в том числе, касается участков суши около границ Финляндии, Эстонии и Литвы. Из текста проекта постановления правительства РФ следует, что на границе с Финляндией российские военные намерены скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд.

Кроме того коррекции должна подвергнуться граница около северного входного мыса реки Нарва.

На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Новость вызвала обеспокоенность дипломатов Финляндии и Литвы. В обеих странах заявили о новой «гибридной атаке» России.

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«Мы сохраняем спокойствие», - заявил в свою очередь министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Rus.Postimees обращает внимание, что после того, как предложение российских военных попало на первые полосы мировой прессы и было прокомментировано в Кремле, текст документа исчез с официального сайта нормативно-правовых актов России, где его и нашли журналисты.

Удаленная страница с предложением Минобороны РФ о коррекции морских границ России на Балтике, 22 мая 2024 года.
Удаленная страница с предложением Минобороны РФ о коррекции морских границ России на Балтике, 22 мая 2024 года. Фото: regulation.gov.ru

«Проект удален», - сообщает официальный сайт российских властей, где публикуются все документы правительства и президента РФ. О причинах удаления нашумевшего документа не сообщается.

Ранее Rus.Postimees поговорил с экспертом по международному праву, о том, как инициатива Минобороны РФ по уточнению морских границ коррелируется с международными нормами.

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