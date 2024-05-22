Премьер-министр Финляндии не видит причин для беспокойства по поводу пограничных планов России

Он отметил, что власти постоянно следят за ситуацией, и с Россией связывались дипломатическими путями.

«Последние сообщения из России, а также уже доступная в СМИ информация указывают на то, что речь идет о рутинной проверке. Россия заверила, что не подразумевает под этим никаких политических маневров. Это, конечно, хороший знак», - сказал Орпо.

Несмотря на это, вопрос будет тщательно изучаться, и только после этого будут приняты соответствующие выводы и решения.

«В данный момент я не вижу причины для какого-либо беспокойства», - подчеркнул премьер.

Орпо подтвердил, что ухудшившиеся отношения с Россией из-за войны в Украине влияют также на обмен информацией между странами.

«Поэтому есть смысл не торопиться с выводами, - отметил он. - Как бы ни хотелось продумывать различные сценарии, я призываю к спокойствию. В этом вопросе Россия все-таки хотела донести свою точку зрения уже на данном этапе».

Напомним, что ранее российские власти приняли решение расширить территориальные воды страны в Балтийском море рядом с государственной границей с Литвой и Финляндией. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на проект постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов.

Позже пресс-секретарь Путина опроверг информацию о пересмотре морских границ России на Балтике. После этого текст проекта постановления российского правительства, который был внесен Минобороны РФ и воспринят рядом стран ЕС как «гибридная атака», исчез с официального сайта российских нормативных актов.