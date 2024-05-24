Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Россию вернуть пограничные буи, которые были демонтированы на реке Нарова. Россия продолжает молчать.
ЕС призывает Россию вернуть буи Эстонии
Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Россию вернуть пограничные буи, которые были демонтированы на реке Нарова. Россия продолжает молчать.
Верховный Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил о солидарности с Эстонией после пограничного инцидента на эстонско-российской границе в ночь на четверг 23 мая.
«В четверг рано утром российские пограничники в одностороннем порядке убрали световые буи, установленные Эстонией на реке Нарова для демаркации границы с Россией. Европейский союз с самого начала внимательно следит за ситуацией, действуя в сотрудничестве и в духе солидарности с Эстонией и другими странами-членами», - заявил Боррель днем в пятницу.
Ранее о переговорах с Боррелем по ситуации вокруг действия ФСБ России на Нарове сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
«Только что состоялся отличный разговор с Жозеп Боррель. Мы подробно обсуждали недавний инцидент на нашей границе на реке Нарова, а также неудачный переход от демократии в Грузии», - сообщил Цахкна в Х.
Just had a great call with @JosepBorrellF.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 24, 2024
We discussed extensively about the recent incident on our border on #Narva river as well as about the unfortunate shift from democracy in #Georgia🇬🇪
See you on Monday, dear Josep! pic.twitter.com/ncm8t0KIzD
«Этот инцидент на границе (на реке Нарова - прим.ред.) - часть более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря, - добавил Боррель и призвал Россию к ответу. - Такие действия неприемлемы. Европейский союз ожидает, что Россия даст объяснения по поводу демонтажа буев и немедленно вернет их на место».
Ранее в пятницу стало известно, что МИД Эстонии вызвал для объяснений временного поверенного в делах России в Эстонии. О результатах общения дипломатов РФ и Эстонии пока не сообщалось.