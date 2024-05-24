ЕС призывает Россию вернуть буи Эстонии

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Россию вернуть пограничные буи, которые были демонтированы на реке Нарова. Россия продолжает молчать.

Верховный Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил о солидарности с Эстонией после пограничного инцидента на эстонско-российской границе в ночь на четверг 23 мая.

«В четверг рано утром российские пограничники в одностороннем порядке убрали световые буи, установленные Эстонией на реке Нарова для демаркации границы с Россией. Европейский союз с самого начала внимательно следит за ситуацией, действуя в сотрудничестве и в духе солидарности с Эстонией и другими странами-членами», - заявил Боррель днем в пятницу.

Ранее о переговорах с Боррелем по ситуации вокруг действия ФСБ России на Нарове сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

«Только что состоялся отличный разговор с Жозеп Боррель. Мы подробно обсуждали недавний инцидент на нашей границе на реке Нарова, а также неудачный переход от демократии в Грузии», - сообщил Цахкна в Х.

Just had a great call with @JosepBorrellF.



We discussed extensively about the recent incident on our border on #Narva river as well as about the unfortunate shift from democracy in #Georgia🇬🇪



See you on Monday, dear Josep! pic.twitter.com/ncm8t0KIzD — Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 24, 2024

«Этот инцидент на границе (на реке Нарова - прим.ред.) - часть более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря, - добавил Боррель и призвал Россию к ответу. - Такие действия неприемлемы. Европейский союз ожидает, что Россия даст объяснения по поводу демонтажа буев и немедленно вернет их на место».

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Ранее в пятницу стало известно, что МИД Эстонии вызвал для объяснений временного поверенного в делах России в Эстонии. О результатах общения дипломатов РФ и Эстонии пока не сообщалось.