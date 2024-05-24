Далее следует полный текст ответа евродепутата Яны Тоом, присланный сотрудниками ее бюро.

Обычно на нападки вроде мнения блогера Даниила Куракина я не отвечаю. Как говорит русская пословица, на каждый роток не накинешь платок, да и разбирать длинные и путаные «мнения» у меня нет времени.

Тем более, когда я могу не глядя сказать, что там внутри. Как ко мне относится Куракин, я в курсе – по его же записи в ФБ: «обращусь к вам вежливо и на "вы" – идите нах*й», «[Яна Тоом] одной рукой х*есосит Koos» и так далее (звездочки вставила я).

Что до политики, все-таки расставлю пару точек над «ё».

1. Помощь РПЦ МП. Читала внимательно и не поняла. С одной стороны, «критика в адрес государства – это неотъемлемая часть любого демократического общества». Да.

Но: «Если Тоом решает называть себя защитником интересов [тех, кто впал в немилость у эстонского государства], нужно быть честной перед собой и не спорить с теми, кто говорит, что она выступает против интересов Эстонии». Откуда такой вывод? Автор, это же простейший силлогизм:

Посылка 1. В интересах Эстонии – быть правовой страной.

Посылка 2. Признак правовой страны – реализация права на защиту в суде.

Следствие. Реализация права на защиту в суде – в интересах Эстонии.