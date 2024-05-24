Депутат Европарламента Яна Тоом решила лично на страницах Rus.Postimees ответить блогеру Даниилу Куракину, обвинившего Тоом в том, что она, дескать, «не представляет интересы Эстонии». Не далее как в пятницу блогер также высказал мнение, что Яна Тоом «хочет выглядеть защитницей угнетенных, но стала адвокатом дьявола».
Далее следует полный текст ответа евродепутата Яны Тоом, присланный сотрудниками ее бюро.
Обычно на нападки вроде мнения блогера Даниила Куракина я не отвечаю. Как говорит русская пословица, на каждый роток не накинешь платок, да и разбирать длинные и путаные «мнения» у меня нет времени.
Тем более, когда я могу не глядя сказать, что там внутри. Как ко мне относится Куракин, я в курсе – по его же записи в ФБ: «обращусь к вам вежливо и на "вы" – идите нах*й», «[Яна Тоом] одной рукой х*есосит Koos» и так далее (звездочки вставила я).
Что до политики, все-таки расставлю пару точек над «ё».
1. Помощь РПЦ МП. Читала внимательно и не поняла. С одной стороны, «критика в адрес государства – это неотъемлемая часть любого демократического общества». Да.
Но: «Если Тоом решает называть себя защитником интересов [тех, кто впал в немилость у эстонского государства], нужно быть честной перед собой и не спорить с теми, кто говорит, что она выступает против интересов Эстонии». Откуда такой вывод? Автор, это же простейший силлогизм:
Посылка 1. В интересах Эстонии – быть правовой страной.
Посылка 2. Признак правовой страны – реализация права на защиту в суде.
Следствие. Реализация права на защиту в суде – в интересах Эстонии.
Еще я «использую церковь для набирания себе политических очков». В этом всегда обвиняют, когда больше не в чем. Удобно: всё, что делает или не делает политик, – всегда ради политических очков, ага.
2. Разморозка российских подсанкционных активов. По Куракину моя критика этого решения Эстонии – прокремлевско-пропагандистская: «Проблему почему-то из этого делают лишь те, кого я выше назвал пропагандистами, которые ранее по тем или иным причинам были замечены в симпатиях к Путину...» Проблему из этого делаю не только я, но и:
– правительство Франции: «У нас нет сейчас юридической базы для конфискации российских активов» (министр финансов Брюно Ле Мэр, 28.02)
– Европейский центробанк: «Переходить от заморозки активов к их конфискации – нечто, что надо рассматривать очень осторожно, потому что вы начнете разрушать международный правопорядок – а вы хотите его защищать, хотите, чтобы его уважала Россия» (глава ЕЦБ Кристин Лагард, 17.04)
– страны Большой семерки: возможность полной конфискации российских активов не рассматривается (официальные лица G7 – источники Financial Times, 03.05)
– Международный валютный фонд: нужно «очень осторожно» использовать российские активы (директор МВФ Кристалина Георгиева, 21.05)
– правительство Германии: «Наша позиция остается неизменной: речь идет о доходах от замороженных активов, а не о самих активах» (официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, 22.05)
Добавлю: есть и другие возможности использования российских активов, и их сейчас обсуждают министры финансов G7. Главный затык – законность. К симпатиям к Путину проблема не имеет никакого отношения.
3. Эстонская идентичность как эксклюзивный клуб. Тут я позволю автору высечь себя самому:
«У меня, например, русскоязычного человека, нет никакой проблемы с тем, чтобы чувствовать себя принятым в эстонском обществе.
Мне импонируют ценности Эстонской Республики, а если ты их разделяешь, то ты будешь в Эстонии своим вне зависимости от гражданства или родного языка. Это никакой не закрытый клуб, все ровно наоборот».
Да-да. А если не разделяешь «ценности Эстонской Республики» – в понимании Куракина, – своим не будешь. Закрытый клуб как есть – вход только по «ценностям».
Не по месту жительства, не по законопослушному поведению. В странах Западной Европы этих факторов достаточно, у нас – нет. Что и требовалось доказать.
На деле вопрос тут в понимании «ценностей». Как по мне, они выражены в конституции страны.
Статья 15: «Каждый имеет право обратиться в случае нарушения его прав и свобод в суд». То есть помогать людям идти судиться, в том числе с государством, – ценность Эстонской Республики. Почему же она так не нравится Куракину?
Статья 17: «Запрещается порочить честь и доброе имя кого бы то ни было». Эта ценность Куракину точно не по душе – он пытается порочить мое доброе имя, бездоказательно приписывая мне взгляды, которых у меня нет, типа «защищаешь ЭПЦ МП – значит, путинистка».
«Патриот Эстонии» Куракин (кавычу как цитату из его FB) должен бы ориентироваться на конституцию – все интересы Эстонии вытекают только из нее. Наша страна зиждется на свободе, справедливости и праве. Этот принцип я и стараюсь реализовывать.
P.S. Погуглила оппонента и нашла печальную новость: «LGBT-организация вышвырнула Даниила Куракина, активиста, критиковавшего леворадикальных сторонников Палестины».
Сочувствую. И это ведь та самая ситуация с закрытым и открытым клубом: клуб закрытый, когда тебя оттуда исключают за взгляды, хотя формально ты должен быть своим.
При всей разнице наших с Куракиным взглядов я бы так поступать с ним не стала. Мне близко изречение, приписываемое Вольтеру: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать».
Увы, Даниил, как раз тут мы с вами очень сильно отличаемся.