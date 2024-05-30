Псковский десантник жестоко убил девушку в Украине. Минобороны РФ ранее тиражировало его стихи

Уроженец Казахстана, 28-летний сварщик Айдын Жамидулов и его сослуживцы предстанут перед военным судом в России по обвинению в жестоком убийстве жительницы оккупированного Луганска. Об этом 30 мая сообщают российские СМИ.

По данным следственных органов России, десантник 76-ой дивизии ВДВ, который был мобилизован в 2022 году из Оренбургской области, похитил и убил 23-летнюю Валентину Давронову, после того как она стала угрожать, что расскажет об интимной связи с Жамидуловым его жене.

Девушка озвучила свои угрозы военному в начале 2023 года, когда он пил алкоголь с сослуживцами в одном из кафе Луганска. Опасаясь, что Валентина Давронова сообщит об их связи его супруге, Жамидулов решил с ней «разобраться». Своим подчиненным десантник сказал, что отвезет девушку к ее нынешнему молодому человеку, но после того как посадил Давронову в кузов КамАЗа, доставил ее в воинскую часть, где связал женщине руки скотчем и заклеил глаза.

Жамидулов заявил подчиненным, что Давронова служила в украинской армии, у нее есть подозрительные татуировки и она якобы занимается разведкой в интересах ВСУ. После этого девушку завели в солдатскую баню, где Жамидулов около двадцати раз ударил ее ножом. На шум пришли другие военные, которые по приказу Жамидулова нанесли девушке смертельные ножевые ранения.