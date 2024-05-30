Командир взвода 76-й дивизии ВДВ, которая базируется недалеко от Эстонии в Пскове, жестоко убил жительницу Луганска. Девушка пригрозила, что расскажет жене десантника об их интимной связи, после чего ее обвинили в работе на Украину, зарезали и взорвали.
Псковский десантник жестоко убил девушку в Украине. Минобороны РФ ранее тиражировало его стихи
Уроженец Казахстана, 28-летний сварщик Айдын Жамидулов и его сослуживцы предстанут перед военным судом в России по обвинению в жестоком убийстве жительницы оккупированного Луганска. Об этом 30 мая сообщают российские СМИ.
По данным следственных органов России, десантник 76-ой дивизии ВДВ, который был мобилизован в 2022 году из Оренбургской области, похитил и убил 23-летнюю Валентину Давронову, после того как она стала угрожать, что расскажет об интимной связи с Жамидуловым его жене.
Девушка озвучила свои угрозы военному в начале 2023 года, когда он пил алкоголь с сослуживцами в одном из кафе Луганска. Опасаясь, что Валентина Давронова сообщит об их связи его супруге, Жамидулов решил с ней «разобраться». Своим подчиненным десантник сказал, что отвезет девушку к ее нынешнему молодому человеку, но после того как посадил Давронову в кузов КамАЗа, доставил ее в воинскую часть, где связал женщине руки скотчем и заклеил глаза.
Жамидулов заявил подчиненным, что Давронова служила в украинской армии, у нее есть подозрительные татуировки и она якобы занимается разведкой в интересах ВСУ. После этого девушку завели в солдатскую баню, где Жамидулов около двадцати раз ударил ее ножом. На шум пришли другие военные, которые по приказу Жамидулова нанесли девушке смертельные ножевые ранения.
Айдын Жамидулов приказал подчиненным вывезти тело Давроновой за пределы части и взорвать его тремя гранатами Ф-1, чтобы опознание жертвы стало невозможным. Однако преступление было раскрыто по горячим следам. Ожидается, что суд начнется летом. Адвокат убийцы отказалась общаться с прессой.
Жамидулов использовался военной пропагандой России как пример мобилизованного мужчины, который не просто убивает людей, но еще и пишет стихи. Информационные ресурсы российской армии неоднократно тиражировали видеоролики, где военный проникновенно читал свои плохо рифмованные тексты.
В одном из таких роликов Жамидулов не скрывал желания «вершить правосудие».
Всегда наши предки боролись со злом.
Писали историю кровью, пером.
Не боялись идти все до конца.
Снимали оковы, соединяли сердца.
Теперь, наши братья, настал наш черед.
На защиту страны! За свой дом и народ!
Вершить правосудие, открыть им глаза.
Враг глубоко, как под кожей игла.
Сразим кукловодов, прислужников зла,
Дергающих нити заблудших людей
Проливающих слезу седых матерей
Жизни людей для них – просто игра
С этим нужно покончить уже навсегда.
О том, получил ли убийца российское гражданство, не сообщается. Ранее в России был упрощен порядок получения гражданства для тех иностранцев, кто подписывает контракт на военную службу.
О том, что Псковская 76-я двизия ВДВ понесла крупные потери после начала полномасштабного военного вторжения в Украину, Rus.Postimees ранее рассказывал один из ее военнослужащих, который лично участвовал в нападении на пригороды Киева весной 2022 года. О том, что в дивизии не осталось кадровых военных, Rus.Postimees рассказывали и источники после крупной атаки беспилотников на военный аэродром Пскова в 2023 году.
Российские военные регулярно совершают убийства на территориях, которые захватила или аннексировала Россия. Две недели назад прокуратура Харьковской области Украины сообщила об убийстве инвалида колясочника, который пытался покинуть больницу в городе Волчанск.