В эстонских водоемах могут появиться тропические паразиты

Главный специалист отдела состояния окружающей среды Департамента здоровья Ауне Аннус-Урмет сказала, что у нас также из-за глобального потепления и связанного с этим повышения средней температуры воды могут начать распространяться виды, которые обычно обитают в более теплых регионах.

«Информации о том, какие тропические паразиты могут быть в наших водоемах и какие могли бы сюда переселиться, на данный момент нет», - сказала она.

В водоемах Эстонии пока встречаются лишь местные паразиты.

«Проблем с водой для купания до сих пор не было, однако есть проблемы с церкариями в некоторых озерах и прудах. Однако это не тропический паразит, а паразит, характерный для климата Эстонии», - уточнила Аннус-Урмет.

В конце мая объединенный новостной портал Латвийского Радио и Латвийского Телевидения LSM.lv сообщал, что в латвийских водоемах появились паразиты, характерные для тропического климата. Люди стали жаловаться на зуд после купания. Власти предупредили о появлении паразитов известных как шистосомы.

Изображение паразитического кровососа или плоского червя Schistosoma nasale, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа. Фото: Mary Evans / Natural History Mus

О том, что изменение климата уже привело к появлению в Северной Европе видов, которые обычно обитают в более южном климате, Rus.Postimees сообщал в 2023 году, когда финские ученые нашли в своих лесах вид комара, который является переносчиком лихорадки Западного Нила.

«Потепление климата дает возможность тропическим и субтропическим вирусам и другим возбудителям болезней распространяться на север, - тогда сказал Rus.Postimees энтомолог, который профессионально занимается изучением физиологии насекомых в Эстонии Урмас Тартес. - В долгосрочной перспективе экологическими проблемами (в том числе "Зеленым курсом") нужно серьезно заниматься уже сегодня. Вирус Западного Нила - лишь один из многих вирусов, которые "хотели бы" распространиться на север. С другой стороны, мы привыкли передвигаться по Европе совершенно свободно и пока безопасно, и не осознаем, что в Южной Европе начинают происходить изменения».

О том, что к 2050 году климат в Таллинне станет таким, какой сегодня типичен для южной Литвы, ранее Rus.Postimees рассказала профессор климатологии, заведующая лабораторией физики атмосферы Тартуского университета Пийя Пост.