В Москве ответили на вопросы об ударах России по небольшим странам НАТО и США

МИД России угрожает, и это прямая цитата, «фатальными последствиями» в случае применения американского оружия по объектам на территории РФ.

«Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить», - заявил 3 июня замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя решение США разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России.

Ранее власти США в след за рядом других стран НАТО частично сняли запрет на использование своего оружия для нанесения ВСУ ударов по территории РФ. По данным Politico, решение Вашингтона разочаровало Киев.

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В МИД России напомнили о недавних словах Путина, когда президент РФ, комментируя дискуссию о снятии запрета на использование Украиной западного оружия, намекнул на ответ Москвы, который может затронуть небольшие страны НАТО. «Это весьма значимое предупреждение, и к нему нужно относиться с максимальной серьезностью», - заявил в понедельник заместитель Сергея Лаврова Сергей Рябков.