Москва призывает Вашингтон серьезно относиться к предостережениям Путина. В МИД РФ заявили об ответных действиях после ударов по военным объектам на территории России.
В Москве ответили на вопросы об ударах России по небольшим странам НАТО и США
МИД России угрожает, и это прямая цитата, «фатальными последствиями» в случае применения американского оружия по объектам на территории РФ.
«Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить», - заявил 3 июня замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя решение США разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России.
Ранее власти США в след за рядом других стран НАТО частично сняли запрет на использование своего оружия для нанесения ВСУ ударов по территории РФ. По данным Politico, решение Вашингтона разочаровало Киев.
В МИД России напомнили о недавних словах Путина, когда президент РФ, комментируя дискуссию о снятии запрета на использование Украиной западного оружия, намекнул на ответ Москвы, который может затронуть небольшие страны НАТО. «Это весьма значимое предупреждение, и к нему нужно относиться с максимальной серьезностью», - заявил в понедельник заместитель Сергея Лаврова Сергей Рябков.
28 мая в Ташкенте Путин попытался напугать страны Европы, входящие в НАТО. «Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории, - заявил Путин неделю назад. - Они хотят глобального конфликта?»
На этом фоне в МИД России ответили на вопрос о перспективах нанесения Россией ударов по объектам инфраструктуры, которая обеспечивает работоспособность стратегических вооружений США. Заместителя министра иностранных дел России спросили об ударах по российским системам предупреждения о ракетном нападении.
«Мы максимально ответственно и предельно осторожно подходим ко всему, что связано с нарушением баланса или созданием неких угроз ресурсам, обеспечивающим стратегический паритет. Поэтому рассуждать о том, каков может быть характер нашей реакции на соответствующие события, для меня было бы абсолютно безответственно», - ответил Рябков.
Что касается действий Москвы в случае попыток Киева атаковать российские объекты, связанные со стратегическими вооружениями, то, по словам замглавы МИД РФ, «ответы могут быть ассиметричными».
«Для США это тоже не бесплатно, и последствия они почувствуют», - продолжил Сергей Рябков артикулировать угрозы Москвы.
Ранее Путин заявлял о начале создания так называемой «буферной зоны» на границе России с Украиной, чтобы отодвинуть фронт от приграничных российских населенных пунктов. Как именно может быть создана эта буферная зона, не сообщалось, но ранее Россия впервые за полвека провела военные учения по отработке действий армии в случае применения тактического ядерного оружия.
Эксперт по безопасности Райнер Сакс в свежей колонке для Postimees отмечает, что Украина начала методично атаковать тылы россиян, а активность российских атак продолжает снижаться.