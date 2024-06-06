Эстония и другие страны Балтии в ближайшие два месяца уведомят Россию об отключении от общей энергосистемы

«Прогресс действительно соответствующий, темпы соответствующие, и мы не видим серьезных препятствий для отправки письма в начале августа и начала выхода из БРЭЛЛ (энергокольцо Беларусь-Россия-Эстония-Латвия-Литва - прим.ред.) в феврале сначала в тестирование (работы без электричества из РФ и Беларуси - прим.ред.), а затем уже путем подключения к сетям континентальной Европы», - цитирует BNS министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса.

Текст письма о непродлении контракта о БРЭЛЛ уже согласован сетевыми операторами стран Балтии. «Есть соглашение между операторами, документы подготовлены, проблем не видим», - добавил Крейвис.

По условиям договора БРЭЛЛ, о его непродлении необходимо уведомить не позднее 7 августа, то есть за полгода до начала синхронизации и отключения от российской электросистемы.

«Мы должны понимать, что когда будет отправлено официальное уведомление, оно может вызвать определенную реакцию [России]», - отмечал в апреле глава эстонского сетевого оператора Elering Калле Килк.

Россия не комментирует планы стран Балтии, но в 2019 году министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что РФ готова поддерживать сотрудничество и после выхода стран Балтии из общей энергосистемы.

«Мы заинтересованы в безопасном функционировании энергосистем бывших участников энергокольца, а также в проработке вопроса сохранения возможности взаимодействия с ними даже после десинхронизации», - говорили в правительстве РФ пять лет назад.

4 июня энергокомпания Elering сообщила о завершении строительства третьего и последнего синхронного компенсатора, необходимого для независимого управления энергосистемой страны и выхода из энергокольца БРЭЛЛ. Компенсатор построен на подстанции Виру под Нарвой.

«Компенсаторная станция является важным дополнением к энергосистеме Эстонии, позволяющим поддерживать частоту, то есть важнейший параметр энергосистемы, стабильной даже в критических ситуациях», - говорилось в сообщении компании.

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Как отключение от энергокольца Беларусь-Россия-Эстония-Латвия-Литва скажется на ценах на электричество, пока не сообщается.

Премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии и операторы систем в августе 2023 года договорились перенести дату синхронизации - на февраль 2025 года. В декабре это было подтверждено в декларации Европейской комиссии и министров энергетики стран Балтии и Польши.

Ранее синхронизация с Европой планировалась до конца 2025 года. Литва успешно протестировала работу энергосистемы в изолированном режиме весной 2023 года.