Компания медиамониторинга Литвы: энергетика стран Балтии в поле зрения кремлевской пропаганды

«Каждая экономическая трудность (стран Балтии - прим. ред.) или каждое разногласие между политиками эксплуатируется и из этого раздувается пузырь», - заявил Айдас Пятрошюс, представляя в четверг результаты исследования.

Mediaskopas отобрал и проанализировал 3760 сообщений на российских новостных порталах с января 2021 по апрель 2024 года, в которых упоминаются Литва и другие страны Балтии на энергетические темы.

По словам Пятрошяуса, примечательно, что события в странах Балтии или Литве обычно перепечатывают, меняя тон и не упоминая войну в Украине.

Однако он подчеркнул, что из почти 4000 рассмотренных публикаций только 200 были идентифицированы как откровенная дезинформация, но они имели гораздо более широкое распространение.

«Другими словами, я предполагаю, что когда Кремль хочет распространения дезинформации, он использует все методы», - подчеркнул он.

Исследование выявило пять нарративов, появившихся в российских СМИ за последние три года. Три из них рассчитаны больше на внутреннюю аудиторию: Литва является одним из главных инициаторов разрушения общей с Россией и Беларусью энергосистемы, так называемого кольца БРЭЛЛ, она и другие страны несут прямые потери из-за антироссийских политики, а у России все еще есть рычаги, чтобы наказать страны Балтии за враждебные решения.