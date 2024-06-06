Энергетика Литвы, Латвии и Эстонии постоянно находится в поле зрения пропаганды Кремля, говорит руководитель отдела развития бизнеса компании медиамониторинга Mediaskopas, которая проводила исследование российских электронных СМИ.
Компания медиамониторинга Литвы: энергетика стран Балтии в поле зрения кремлевской пропаганды
«Каждая экономическая трудность (стран Балтии - прим. ред.) или каждое разногласие между политиками эксплуатируется и из этого раздувается пузырь», - заявил Айдас Пятрошюс, представляя в четверг результаты исследования.
Mediaskopas отобрал и проанализировал 3760 сообщений на российских новостных порталах с января 2021 по апрель 2024 года, в которых упоминаются Литва и другие страны Балтии на энергетические темы.
По словам Пятрошяуса, примечательно, что события в странах Балтии или Литве обычно перепечатывают, меняя тон и не упоминая войну в Украине.
Однако он подчеркнул, что из почти 4000 рассмотренных публикаций только 200 были идентифицированы как откровенная дезинформация, но они имели гораздо более широкое распространение.
«Другими словами, я предполагаю, что когда Кремль хочет распространения дезинформации, он использует все методы», - подчеркнул он.
Исследование выявило пять нарративов, появившихся в российских СМИ за последние три года. Три из них рассчитаны больше на внутреннюю аудиторию: Литва является одним из главных инициаторов разрушения общей с Россией и Беларусью энергосистемы, так называемого кольца БРЭЛЛ, она и другие страны несут прямые потери из-за антироссийских политики, а у России все еще есть рычаги, чтобы наказать страны Балтии за враждебные решения.
Остальные два нарратива ориентированы на внешнюю аудиторию: страны Балтии в энергетике руководствуются политическими мотивами, выходящими за рамки экономической логики, а также тем, что потребители этих стран дорого платят за решения политиков, поскольку цены на энергоресурсы постоянно увеличиваются.
Планы European Energy построить завод по производству экологически чистого топлива в Кретинге провалились в том числе и из-за российского влияния
Экономист Марюс Дубниковас подчеркнул, что российская пропаганда имеет влияние на Литву, и одним из примеров этого является противодействие жителей Дарбенайской сенюнии Кретингского района планам датской компании по возобновляемым источникам энергии European Energy построить завод по производству водорода и метанола. По мнению экономиста, не исключено, что эти инвестиции будут полностью потеряны.
По словам экономиста, энергетика является одной из главных целей кремлевских пропагандистов, поскольку она создает большую безопасность для страны и снижает зависимость от России. Однако аналитик отметил, что Россия уже проиграла энергетическую войну.
«Газ стоит почти так же, как и десять лет назад, а российского газа в Европе практически нет», - сказала Дубниковас.
Ранее министр энергетики Литвы сообщил, что больше нет препятствий для стран Балтии синхронизировать свою энергосистему с континентальной Европой в феврале 2025 года. Уведомление об отключении от общего с Россией и Беларусью энергокольца, отправят в Москву до 7 августа.
4 июня энергокомпания Elering сообщила о завершении строительства третьего и последнего синхронного компенсатора, необходимого для независимого управления энергосистемой страны и выхода из энергокольца БРЭЛЛ. Компенсатор построен на подстанции Виру под Нарвой.
«Компенсаторная станция является важным дополнением к энергосистеме Эстонии, позволяющим поддерживать частоту, то есть важнейший параметр энергосистемы, стабильной даже в критических ситуациях», - говорилось в сообщении компании.