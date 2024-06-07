Кая Каллас стала писателем

Издатели подчеркивают, что книга издана в 2024 году не случайно, а потому, что в этот год почти половина населения Земли примет участие в выборах, и на избирательные участки придут миллиарды людей.

«Это захватывающая, беспрецедентная возможность для перемен, однако демократия также находится под угрозой», - сказано на страницах книги.

«Демократия» с эссе Каи Каллас стоит 7.99 фунтов, то есть немногим менее 10 евро. Однако с учетом доставки и платы за таможенное оформление, ведь Великобритании вышла из ЕС, цена «Демократии» для покупателей из Эстонии может заметно вырасти.

Новость о литературном эксперименте Каи Каллас пришла на фоне сообщений о ее возможном назначении на пост Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и накануне выборов в парламент ЕС. Образ Каи Каллас не используется в этой рекламной кампании Партии реформ.

В семье Каллас это не первый опыт работы над книгами. В 2023 году отец действующего премьера Сийм Каллас представил автобиографию с лаконичным названием «Я».

Автобиографическая книга Сийма Калласа. Фото: Raamat

«В книге показано, что Сийм больше всего ценит свою семью. Семья Каллас крепко держится вместе, и эту тесную семейную связь можно почувствовать при чтении. Уважение и любовь к родителям, супруге Кристи, детям и внукам сквозит на каждой странице, что делает книгу особенно захватывающей», - писал Postimees в сентябре 2023 года.