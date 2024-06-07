Премьер-министр Эстонии стала соавтором «Демократии», которая стоит меньше десяти евро. Без учета доставки. Рассуждения Каи Каллас напечатали в книге.
Кая Каллас стала писателем
Премьер-министр Эстонии написала эссе о демократии, которое было опубликовано вне границ ЕС. Книга «Демократия» издана в Великобритании. Пост об этом Кая Каллас опубликовала в своем аккаунте в соцсети X.
Глава эстонского правительства заявила, что демократическим странам не надо бояться своих властей.
«Написала эссе на тему демократии. Мое послание: демократические страны не должны бояться своей власти. Демократия и свобода не являются чем-то само собой разумеющимся. Понимание этого может стать решающей силой для того, чтобы взять себя в руки», - уверена Каллас.
Wrote an essay on #democracy. The book by @ProfileBooks and @FT is out.— Kaja Kallas (@kajakallas) June 6, 2024
My message: democracies should not be afraid of their own power. Democracy and freedom are not a given. Understanding this can be the decisive force for pulling ourselves together.https://t.co/Mr23tC0jIT pic.twitter.com/0NKj6vHZ4C
Премьер-министр указала ссылку на сайт издательства, где сказано, что Кая Каллас стала одним из соавторов книги, изданной в мягком переплете, а под цветной обложкой - «мощные и актуальные размышления о ценности демократии от одиннадцати женщин-писательниц и идейных лидеров».
Помимо Каи Каллас в книгу вошли тексты канадской писательницы феминистки Маргарет Этвуд, турецкой писательницы Элиф Шафак, которую преследуют на родине за тексты о геноциде армян, британской исследовательницы античности Мэри Бирд, албанской ученой Леа Юпи и других незаурядных женщин.
Издатели подчеркивают, что книга издана в 2024 году не случайно, а потому, что в этот год почти половина населения Земли примет участие в выборах, и на избирательные участки придут миллиарды людей.
«Это захватывающая, беспрецедентная возможность для перемен, однако демократия также находится под угрозой», - сказано на страницах книги.
«Демократия» с эссе Каи Каллас стоит 7.99 фунтов, то есть немногим менее 10 евро. Однако с учетом доставки и платы за таможенное оформление, ведь Великобритании вышла из ЕС, цена «Демократии» для покупателей из Эстонии может заметно вырасти.
Новость о литературном эксперименте Каи Каллас пришла на фоне сообщений о ее возможном назначении на пост Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и накануне выборов в парламент ЕС. Образ Каи Каллас не используется в этой рекламной кампании Партии реформ.
В семье Каллас это не первый опыт работы над книгами. В 2023 году отец действующего премьера Сийм Каллас представил автобиографию с лаконичным названием «Я».
«В книге показано, что Сийм больше всего ценит свою семью. Семья Каллас крепко держится вместе, и эту тесную семейную связь можно почувствовать при чтении. Уважение и любовь к родителям, супруге Кристи, детям и внукам сквозит на каждой странице, что делает книгу особенно захватывающей», - писал Postimees в сентябре 2023 года.