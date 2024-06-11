Антс Лаанеотс покидает Рийгикогу

Правление Рийгикогу решило, что в связи с отставкой Антса Лаанеотса новым членом парламента с 13 июня станет Михкель Леэс.

Это личное решение Лаанеотса.

Родившийся в 1987 году Леэс был вице-мэром Тарту и пропагандистом физических упражнений. В 2023 году на выборах в Рийгикогу он получил 1038 голосов.

«Вклад Антса Лаанеотса в политику безопасности и обороны Эстонии был неоценим. От всего сердца благодарим Антса за вклад в эстонское общество и в укрепление безопасности Эстонии. Желаем ему в дальнейшем сил и бодрости», - прокомментировал председатель фракции Партии реформ Эркки Келдо.

Лаанеотс останется членом Партии реформ, но он уходит из активной политики и в дальнейшем не участвует в процессах принятия политических решений.