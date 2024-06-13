Соцдемы никак не могут определиться с кандидатом в старейшины Ласнамяэ

«Социал-демократы выдвинут кандидата на пост старейшины района Ласнамяэ тогда, когда наступит подходящее для этого время», - сказала лидер столичного округа социал-демократов, вице-мэр Таллинна Мадле Липпус.

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Бывший руководитель таллиннского отделения Социал-демократической партии, экс-старейшина Пыхья-Таллинна, ныне депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд не видит проблемы в том, что Ласнамяэ уже два месяца остается без старейшины.

«Никакого повода для волнений нет. Если посмотреть на историю, то и раньше в этом районе бывало так, что пост старейшины оставался не занятым в течение даже более продолжительного чем сейчас периода времени», - сказал он.

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В начале мая соцдемы выдвинули в качестве кандидата на пост района Ласнамяэ Татьяну Лаврову, которая почти сразу оказалась в центре скандала, что побудило ее снять свою кандидатуру.