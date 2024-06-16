Еще один автомобиль стал добычей автоугонщиков

Перевод: София Солдатенко

Житель Пайде пишет, что в ночь на 16 июня у дома на улице Айавилья, 15 в Пайде был угнан автомобиль Volkswagen Sharan с номерным знаком 147TLT. Об исчезновении автомобиля также сообщили в полицию.

Владелец автомобиля просит всех, кто случайно где-то увидит автомобиль или у кого есть какая-либо другая информация об угоне, немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 112 или владельцу автомобиля по телефону +37256923271.

В последнее время в Ярвамаа участились случаи угона автомобилей. Последним был угнан автомобиль VAZ, который был оставлен незапертым перед домом на улице Сыпрузе в Пайде.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт сказала, что этот автомобиль в аварийном состоянии был найден в кювете за искусственным озером Пайде в воскресенье вечером. У полиции есть основания полагать, что угон автомобиля связан с теми же подростками, которые недавно на угнанном в Тюри автомобиле пытались скрыться от полиции.

Это произошло за неделю до этого, 24 мая, в Ярвамаа. Этот инцидент больше напоминает сцену из фильма. Рано утром в полицию поступило сообщение, что в городе Пайде был угнан автомобиль Volkswagen Passat. В этот момент полицейский патруль заметил угнанный автомобиль в деревне Раукла в волости Тюри. Когда полицейские включили проблесковые маячки и сирену, водитель угнанной машины не только не остановился, но и прибавил газу.

Чтобы остановить пытавшийся на скорости 150 км/ч скрыться автомобиль, полицейским не оставалось ничего другого, как открыть огонь по шинам и затем заблокировать дорогу.

Когда полицейские направили пистолеты на остановившуюся машину и приказали всем, кто был в автомобиле выйти, перед ними появились двое 13-летних и один 14-летний юноши.