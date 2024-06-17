Переизбранный на пост председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме заявил о необходимости принятия националистических решений. В частности депутат Рийгикогу заявил о необходимости высылки из страны военных беженцев, т.к. они говорят по-русски.
Мартин Хельме обвинил Каю Каллас в русификации Эстонии, призвал депортировать беженцев и вдвое сократить помощь Украине (2)
«Они могут называть себя украинцами, и большая часть из них родом из являющейся зоной боевых действий Восточной Украины, но они говорят на русском и очень большая часть из них повторяет нарративы Путина. Факт в том, что правительство Каи Каллас провело за два года большую русификацию, чем это удалось сделать Карлу Вайно, Иосифу Сталину или императору Александру III», - цитирует ERR выступления Мартина Хельме с партийного съезда.
Лидер EKRE заявил, что иммиграция славян - это особая проблема, а квота на мигрантов для Эстонии должна быть нулевой.
«Нас не волнует, что говорит Брюссель, мы держим чужих снаружи, а своих - внутри», - заявил Хельме.
Прибывших в последние годы иммигрантов следует отправить домой и работать над повышением рождаемости эстонцев, уверен лидер EKRE.
Политик заявил, что в случае прихода к власти, вдвое сократит сумму, «которую вбрасывают в коррупционную трясину Украины». «Если мы сделаем эти простые вещи, останутся деньги на гособорону и еще можно будет спокойно снижать налоги», - заявил лидер EKRE.
Postimees опубликовал фотогалерею с этого съезда.
Переутверждение Мартина Хельме в должности лидера EKRE прошло на фоне выхода из партии десятков ее членов. Бывшие партийцы планируют создать новую политическую организацию.
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