«Они могут называть себя украинцами, и большая часть из них родом из являющейся зоной боевых действий Восточной Украины, но они говорят на русском и очень большая часть из них повторяет нарративы Путина. Факт в том, что правительство Каи Каллас провело за два года большую русификацию, чем это удалось сделать Карлу Вайно, Иосифу Сталину или императору Александру III», - цитирует ERR выступления Мартина Хельме с партийного съезда.

Лидер EKRE заявил, что иммиграция славян - это особая проблема, а квота на мигрантов для Эстонии должна быть нулевой.

«Нас не волнует, что говорит Брюссель, мы держим чужих снаружи, а своих - внутри», - заявил Хельме.

Прибывших в последние годы иммигрантов следует отправить домой и работать над повышением рождаемости эстонцев, уверен лидер EKRE.

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Политик заявил, что в случае прихода к власти, вдвое сократит сумму, «которую вбрасывают в коррупционную трясину Украины». «Если мы сделаем эти простые вещи, останутся деньги на гособорону и еще можно будет спокойно снижать налоги», - заявил лидер EKRE.

Postimees опубликовал фотогалерею с этого съезда.

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Переутверждение Мартина Хельме в должности лидера EKRE прошло на фоне выхода из партии десятков ее членов. Бывшие партийцы планируют создать новую политическую организацию.