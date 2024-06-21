Полиция закроет погранпункт в Нарве на выезд на выходные

Он добавил, что отправной точкой этой ситуации PPA считает момент, когда эстонская сторона сообщила России, что во время парада в Нарве погранпереход будет закрыт на несколько часов: «После этого они направили людей на мост после закрытия Нарвского погранпункта (19.06). Впоследствии их пропустили обратно в Россию. Затем мы наблюдали события вчерашнего дня, которые продолжаются и сегодня».

Ляэнеметс: российская погранслужба не смогла обеспечить нормальное движение через границу со своей стороны

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, в последние дни российские ведомства вновь проявили непредсказуемость в своих действиях.

«Российская пограничная служба не смогла обеспечить нормальное движение через границу со своей стороны. Сверхмедленные таможенные и пограничные процедуры препятствуют нормальному движению даже для собственных граждан, из-за чего образовались искусственные очереди и возникла ситуация, при которой некоторые граждане России не могут вернуться домой.

В сложившейся ситуации наша цель - исключить любые проблемы в погранпункте в интересах спокойствия местных жителей и благополучия самих пересекающих границу. Поэтому мы приняли решение закрыть пограничный пункт на несколько дней. Мы продолжаем рекомендовать людям в целом избегать поездок в Россию», - сказал Ляэнеметс.

Въезд в Эстонию будет открыт в выходные дни, за исключением 23 июня с 9:30 до 12:30. Вблизи погранпункта в это время будет проходить парад, и движение там будет ограничено.

До тех пор можно использовать пограничные пункты Койдула и Лухамаа, где в настоящее время очереди на пересечение границы движутся в обычном режиме. Решение о том, закрывать ли пограничный пункт раньше, как это было вчера, будет приниматься PPA на основе текущей оценки ситуации. В настоящий момент такой необходимости нет, но ситуация может быстро измениться.

«PPA настоятельно рекомендует всем не посещать Россию - мы готовы немедленно закрыть все пограничные пункты и, если такая необходимость возникнет, возвращение в Эстонию будет чрезвычайно сложным», - добавил Пургель.