Ввиду преднамеренных действий России и во избежание угрозы здоровью людей и общественному порядку, Департамент полиции и погранохраны (PPA) закроет на выходных выездное направление пограничного пункта в Нарве. Въездное направление в Эстонию останется открытым.
Полиция закроет погранпункт в Нарве на выезд на выходные
По словам руководителя бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрика Пургеля, существенное замедление темпов работы российской пограничной службы вчера и сегодня создало ситуацию, при которой люди ждут часами, чтобы пересечь границу.
«Количество пересекающих границу вчера и сегодня было обычным, также в обычном темпе работала эстонская погранслужба, но чтобы попасть в Россию, людям приходится долго ждать на Нарвском мосту. Поэтому вчера мы закрыли погранпункт раньше обычного для защиты здоровья и безопасности людей», - сказал Пургель.
Сегодня утром PPA открыл пограничный пункт, как обычно, но Россия по-прежнему принимает людей очень медленно. Поскольку действия российской пограничной службы увеличивают количество людей, ожидающих пересечения границы в Нарве, до опасного предела - вероятно, не все пересекающие смогут перейти границу, у них могут возникнуть проблемы с поиском жилья в Нарве, и скопление людей может представлять угрозу общественному порядку - PPA закроет пограничный пункт в Нарве на выезд на выходных.
«К сожалению, нет признаков того, что действия российского пограничного контроля улучшатся в ближайшее время. В связи с этим погранпункт на выходных останется закрытым на выезд, и мы рекомендуем людям пересекать границу в Южной Эстонии. Мы будем следить за ситуацией и принимать дальнейшие решения», - объяснил он.
«Эта ситуация является очередной попыткой России поколебать чувство безопасности людей, которые вынуждены часами ждать на галерее Нарвского моста, где жарко, нет возможности посидеть и попить воды. Целенаправленные действия России подтверждает и тот факт, что сразу после закрытия пограничного перехода на эстонской стороне, российские пограничники разрешили въехать в страну всем людям, ожидающим пересечения границы на мосту, в течение буквально одного часа», - рассказал Пургель.
Он добавил, что отправной точкой этой ситуации PPA считает момент, когда эстонская сторона сообщила России, что во время парада в Нарве погранпереход будет закрыт на несколько часов: «После этого они направили людей на мост после закрытия Нарвского погранпункта (19.06). Впоследствии их пропустили обратно в Россию. Затем мы наблюдали события вчерашнего дня, которые продолжаются и сегодня».
Ляэнеметс: российская погранслужба не смогла обеспечить нормальное движение через границу со своей стороны
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, в последние дни российские ведомства вновь проявили непредсказуемость в своих действиях.
«Российская пограничная служба не смогла обеспечить нормальное движение через границу со своей стороны. Сверхмедленные таможенные и пограничные процедуры препятствуют нормальному движению даже для собственных граждан, из-за чего образовались искусственные очереди и возникла ситуация, при которой некоторые граждане России не могут вернуться домой.
В сложившейся ситуации наша цель - исключить любые проблемы в погранпункте в интересах спокойствия местных жителей и благополучия самих пересекающих границу. Поэтому мы приняли решение закрыть пограничный пункт на несколько дней. Мы продолжаем рекомендовать людям в целом избегать поездок в Россию», - сказал Ляэнеметс.
Въезд в Эстонию будет открыт в выходные дни, за исключением 23 июня с 9:30 до 12:30. Вблизи погранпункта в это время будет проходить парад, и движение там будет ограничено.
До тех пор можно использовать пограничные пункты Койдула и Лухамаа, где в настоящее время очереди на пересечение границы движутся в обычном режиме. Решение о том, закрывать ли пограничный пункт раньше, как это было вчера, будет приниматься PPA на основе текущей оценки ситуации. В настоящий момент такой необходимости нет, но ситуация может быстро измениться.
«PPA настоятельно рекомендует всем не посещать Россию - мы готовы немедленно закрыть все пограничные пункты и, если такая необходимость возникнет, возвращение в Эстонию будет чрезвычайно сложным», - добавил Пургель.