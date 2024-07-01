​Финляндия упрощает процесс изъятия недвижимости у россиян. До этого страна ввела обязательную процедуру получения разрешения для покупки жилья гражданами третьих стран. Rus.Postimees решил понять, какие планы у руководства Эстонии относительно запретов владения недвижимостью россиянами, как на запрет влияет долгосрочный ВНЖ, сколько всего в стране собственников из РФ и какие иностранцы сегодня покупают недвижимость в Эстонии чаще всего.