Каллас обещает и в Брюсселе работать на процветание граждан

Посещаемость аккаунта премьер-министра Эстонии Каи Каллас в соцсети X кратно выросла после подтверждения информации о ее скором назначении на пост главы дипломатии ЕС. Ее последний твит прочитали уже более 360 тысяч человек. В этом сообщении, помимо повторения тех слов, которые председатель Партии реформ Эстонии уже сказала на встрече с журналистами, есть и иные обещания.

Помимо готовности Каллас работать на усиление европейских институтов, на победу Украины в войне с Россией, о чем она заявила сразу после подтверждения факта карьерного роста, минувшей ночью она добавила обещание работать на процветание граждан. Над этим Каллас планирует продолжить работать уже вместе с новыми коллегами.

«Мы должны продолжать работать вместе, чтобы гарантировать, что Европа является эффективным глобальным партнером, обеспечивающим свободу, безопасность и процветание наших граждан», - написала Каллас в соцсети X.

Honoured to be nominated as the candidate for High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. Your trust means a lot.



We must continue working together to ensure Europe is an effective global partner to keep our citizens free, safe and prosperous. pic.twitter.com/pbQEWjGjA2 — Kaja Kallas (@kajakallas) June 27, 2024