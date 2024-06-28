Премьер-министр Эстонии уточнила, зачем ей нужен пост верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС.
Каллас обещает и в Брюсселе работать на процветание граждан
Посещаемость аккаунта премьер-министра Эстонии Каи Каллас в соцсети X кратно выросла после подтверждения информации о ее скором назначении на пост главы дипломатии ЕС. Ее последний твит прочитали уже более 360 тысяч человек. В этом сообщении, помимо повторения тех слов, которые председатель Партии реформ Эстонии уже сказала на встрече с журналистами, есть и иные обещания.
Помимо готовности Каллас работать на усиление европейских институтов, на победу Украины в войне с Россией, о чем она заявила сразу после подтверждения факта карьерного роста, минувшей ночью она добавила обещание работать на процветание граждан. Над этим Каллас планирует продолжить работать уже вместе с новыми коллегами.
«Мы должны продолжать работать вместе, чтобы гарантировать, что Европа является эффективным глобальным партнером, обеспечивающим свободу, безопасность и процветание наших граждан», - написала Каллас в соцсети X.
Honoured to be nominated as the candidate for High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. Your trust means a lot.— Kaja Kallas (@kajakallas) June 27, 2024
We must continue working together to ensure Europe is an effective global partner to keep our citizens free, safe and prosperous. pic.twitter.com/pbQEWjGjA2
Спустя пятнадцать месяцев после победы на парламентских выборах, рейтинг Партии реформ упал до 17,2 процента. В марте 2023 года за партию Каллас проголосовал 31 процент участников выборов. Три месяца назад, комментируя рекордное для ЕС увеличение национальных трат на оборону, премьер-министр заявила, что совершает «политическое самоубийство». «Но у меня нет выбора», - утверждала Каллас в марте 2024 года. Премьер-министр никак не участвовала в кампании своей партии на недавних выборах в Европарламент.
Стоит отметить, что единственный из последних твитов Каллас, который вызвал еще больший интерес у пользователей, чем обещание работать на процветание граждан, это сообщение о подписании с Владимиром Зеленским договора о сотрудничестве Эстонии с Украиной в области безопасности.
Это сообщение от премьера Эстонии, которое появилось в ее аккаунте в X после обеда в четверг, 27 июня, по состоянию на 10 утра 28 июня прочитали уже 433 тысячи раз.
Signed a bilateral agreement on security co-operation with @ZelenskyyUa today in Brussels.— Kaja Kallas (@kajakallas) June 27, 2024
The fight for Ukraine’s freedom is a fight for freedom in Europe and for a world where might doesn't make right.
Ukraine must win, and with the long-term help of the free world it will. pic.twitter.com/ks7gyi6g8z
Содержание подписанного договора пока не раскрывается.
Назначение Каи Каллас в Европейскую комиссию высоко оценили президент Алар Карис и глава МИД Маргус Цахкна.