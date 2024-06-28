Пт, 28.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Каллас обещает и в Брюсселе работать на процветание граждан

rus.postimees.ee
Copy
Кая Каллас чекается бокалом с сотрудниками администрации президента Эстонии во время празднования 32-й годовщины восстановления независимости. За спиной премьера ее муж Арво Халлик. 20 августа 2023 года.
Кая Каллас чекается бокалом с сотрудниками администрации президента Эстонии во время празднования 32-й годовщины восстановления независимости. За спиной премьера ее муж Арво Халлик. 20 августа 2023 года. Фото: Postimees/Scanpix Baltics

Премьер-министр Эстонии уточнила, зачем ей нужен пост верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС.

Посещаемость аккаунта премьер-министра Эстонии Каи Каллас в соцсети X кратно выросла после подтверждения информации о ее скором назначении на пост главы дипломатии ЕС. Ее последний твит прочитали уже более 360 тысяч человек. В этом сообщении, помимо повторения тех слов, которые председатель Партии реформ Эстонии уже сказала на встрече с журналистами, есть и иные обещания.

Помимо готовности Каллас работать на усиление европейских институтов, на победу Украины в войне с Россией, о чем она заявила сразу после подтверждения факта карьерного роста, минувшей ночью она добавила обещание работать на процветание граждан. Над этим Каллас планирует продолжить работать уже вместе с новыми коллегами.

«Мы должны продолжать работать вместе, чтобы гарантировать, что Европа является эффективным глобальным партнером, обеспечивающим свободу, безопасность и процветание наших граждан», - написала Каллас в соцсети X.

Спустя пятнадцать месяцев после победы на парламентских выборах, рейтинг Партии реформ упал до 17,2 процента. В марте 2023 года за партию Каллас проголосовал 31 процент участников выборов. Три месяца назад, комментируя рекордное для ЕС увеличение национальных трат на оборону, премьер-министр заявила, что совершает «политическое самоубийство». «Но у меня нет выбора», - утверждала Каллас в марте 2024 года. Премьер-министр никак не участвовала в кампании своей партии на недавних выборах в Европарламент.

Читайте также

Стоит отметить, что единственный из последних твитов Каллас, который вызвал еще больший интерес у пользователей, чем обещание работать на процветание граждан, это сообщение о подписании с Владимиром Зеленским договора о сотрудничестве Эстонии с Украиной в области безопасности.

Это сообщение от премьера Эстонии, которое появилось в ее аккаунте в X после обеда в четверг, 27 июня, по состоянию на 10 утра 28 июня прочитали уже 433 тысячи раз.

Содержание подписанного договора пока не раскрывается.

Назначение Каи Каллас в Европейскую комиссию высоко оценили президент Алар Карис и глава МИД Маргус Цахкна.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх