Певкур в США Эстония ждет от НАТО плана по увеличению военных расходов

До начала переговоров в рамках саммита НАТО, который проходит в США, министр обороны Ханно Певкур заявил о необходимости дальнейшего наращивания трат союзников на оборону.

«Если посмотреть на расходы НАТО, то на первом месте сейчас Польша с чуть более 4 процентами (от ВВП страны - прим.ред.), затем идет Эстония в этом году с 3.43 процента, затем США с 3.38 процента, и дальше остальные», - сказал Певкур на дискуссии, организованной изданием Politico.

«2 процента - это хорошо. Но этого недостаточно. И наш голос здесь очень ясен. Мы говорим, что 2 процента недостаточно, потому что за этим стоит много причин. Во-первых, у нас огромная нехватка возможностей. Поэтому мы выступили с инициативой по развитию возможностей. Все мы здесь называем это красивым именем - ACDC, и это не музыкальная группа. Это означает Allied Capability Development Commitment (Обязательство по развитию союзных возможностей). Мы говорим о возможностях. Нам нужно больше инвестировать, чтобы получить больше возможностей», - уточнил министр обороны Эстонии.

Он напомнил, что обо всем этом говорилось еще во время первого президентского срока Дональда Трампа.