Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, прилетевший в США на саммит НАТО, заявил, что нынешних трат союзников на обороны недостаточно, вспомнив о Дональде Трампе.
Певкур в США ⟩ Эстония ждет от НАТО плана по увеличению военных расходов
До начала переговоров в рамках саммита НАТО, который проходит в США, министр обороны Ханно Певкур заявил о необходимости дальнейшего наращивания трат союзников на оборону.
«Если посмотреть на расходы НАТО, то на первом месте сейчас Польша с чуть более 4 процентами (от ВВП страны - прим.ред.), затем идет Эстония в этом году с 3.43 процента, затем США с 3.38 процента, и дальше остальные», - сказал Певкур на дискуссии, организованной изданием Politico.
«2 процента - это хорошо. Но этого недостаточно. И наш голос здесь очень ясен. Мы говорим, что 2 процента недостаточно, потому что за этим стоит много причин. Во-первых, у нас огромная нехватка возможностей. Поэтому мы выступили с инициативой по развитию возможностей. Все мы здесь называем это красивым именем - ACDC, и это не музыкальная группа. Это означает Allied Capability Development Commitment (Обязательство по развитию союзных возможностей). Мы говорим о возможностях. Нам нужно больше инвестировать, чтобы получить больше возможностей», - уточнил министр обороны Эстонии.
Он напомнил, что обо всем этом говорилось еще во время первого президентского срока Дональда Трампа.
«Так же говорилось и во время первого срока Трампа, и, вероятно, это продолжится 〈…〉 НАТО - это клуб. Трамп - гольфист. Так что, когда вы платите взнос в гольф-клубе, вы можете играть. Не имеет значения, насколько велик ваш кошелек 〈…〉 Когда мы говорим об обязательствах, то сейчас у нас есть 23 страны, которые уже превышают 2 процента. Год назад их было только 11», - добавил Певкур.
Дональд Трамп известен своими заявлениями о готовности вывести США из НАТО в случае отказа союзников увеличивать траты на оборону, а также обещаниями закончить войну в Украине за 24 часа после прихода к власти.
Министр Обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что и 2,5 процента на оборону от каждой страны НАТО будет недостаточно. По его мнению, возможно уже сейчас нужно говорить о 3 процентах от ВВП стран-участниц альянса, которые предстоит ежегодно тратить на нужды военных.
Ранее представитель Минобороны Эстонии заявляла, что вопрос увеличения национальных трат стран-участниц НАТО на оборону до 2,5 процентов от ВВП не будет обсуждаться на саммите 2024 года в США.
«Мы должны понять, что Россия планирует все на протяжении 100 лет, используя пятилетние планы. Так что где-то в плане ФСБ написано, что на 24-й неделе 2024 года нужно что-то сделать. И они сделают. Они выполняют свои планы. Так что, когда у них есть план провести гибридную атаку против Эстонии, это может означать, что они сожгут машину, или сделают что-то еще. И они это сделают. Наша обязанность - не попасть в эту ловушку. Мы знаем, что они способны на это. Мы знаем, что они делают это», - сказал Ханно Певкур.
По словам министра обороны Эстонии власти РФ счастливы, когда союзники по НАТО вынуждены отвлекаться на гибридные атаки России от поддержки Украины.
На этом фоне стало известно, что Эстония договорилась с союзниками, которые выходят на Балтийское море, о совместных действия в вопросах использования морских мин.