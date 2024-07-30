В Европарламенте призывают к новым ограничениям на перемещение граждан РФ после решения Венгрии упростить легализацию россиян в ЕС

Граждан РФ и Беларуси включили в венгерскую программу один из вариантов вида на жительство - «национальную карту», сообщает Deutsche Welle. Программа позволяет устроиться на работу в любых отраслях и перевезти с собой семью.

Из опубликованных документов венгерского правительства стало известно, что решение было принято еще в начале июля, когда премьер Виктор Орбан совершил свои нашумевшие поездки «миссии мира» в Киев, Москву и Пекин.

До 9 июля получать венгерский ВНЖ по этой программе могли лишь граждане Украины и Сербии. Теперь легализоваться в ЕС через Венгрию могут граждане России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии и Черногории.

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Издание RND напоминает, что весной 2024 года венгерское правительство объявило о планах привлечения около 65 000 гастарбайтеров с семьями.

«Национальная карта» выдается на два года. Этот документ может продлеваться неограниченное число раз. Через три года проживания в Венгрии обладатель «карты» может запросить постоянный вид на жительство. Кроме того, соискатели карты не сдают тест на культурные знания и не проходят проверку безопасности на европейском уровне.

Орбан жмет руку Путину в 2023 году во время встречи в Китае. Фото: Scanpix

Эстония и ряд других стран ЕС после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное военное нападение на Украину, прекратили выдачу россиянам даже краткосрочных виз. После решения Венгрии упростить выдачу ВНЖ для россиян и белорусов в МИД Эстонии сообщили Rus.Postimees, что изучают ситуацию.