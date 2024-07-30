Правительство Венгрии «без лишнего шума» упростило для россиян и белорусов условия въезда на территорию страны еще месяц назад. Ситуация рискует перечеркнуть прежние меры по ограничению негативного влияния Москвы на ЕС. Либеральные политики Европы призывают усилить ограничения для россиян.
В Европарламенте призывают к новым ограничениям на перемещение граждан РФ после решения Венгрии упростить легализацию россиян в ЕС
Граждан РФ и Беларуси включили в венгерскую программу один из вариантов вида на жительство - «национальную карту», сообщает Deutsche Welle. Программа позволяет устроиться на работу в любых отраслях и перевезти с собой семью.
Из опубликованных документов венгерского правительства стало известно, что решение было принято еще в начале июля, когда премьер Виктор Орбан совершил свои нашумевшие поездки «миссии мира» в Киев, Москву и Пекин.
До 9 июля получать венгерский ВНЖ по этой программе могли лишь граждане Украины и Сербии. Теперь легализоваться в ЕС через Венгрию могут граждане России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии и Черногории.
Издание RND напоминает, что весной 2024 года венгерское правительство объявило о планах привлечения около 65 000 гастарбайтеров с семьями.
«Национальная карта» выдается на два года. Этот документ может продлеваться неограниченное число раз. Через три года проживания в Венгрии обладатель «карты» может запросить постоянный вид на жительство. Кроме того, соискатели карты не сдают тест на культурные знания и не проходят проверку безопасности на европейском уровне.
Эстония и ряд других стран ЕС после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное военное нападение на Украину, прекратили выдачу россиянам даже краткосрочных виз. После решения Венгрии упростить выдачу ВНЖ для россиян и белорусов в МИД Эстонии сообщили Rus.Postimees, что изучают ситуацию.
«В данный момент Министерство иностранных дел проводит расследование и уточняет детали. Мы также консультируемся с нашими соседями и партнерами по этому вопросу. Угроза Шенгенской зоне недопустима», - заявили в МИД.
В июне 2024 года министры иностранных дел восьми стран, включая Эстонию, призвали Европейскую комиссию ввести запрет на перемещение дипломатов РФ по территории Евросоюза, чтобы помешать деятельности «российских агентов». До этого МИД Чехии указывал на то, что, несмотря на высылку из ЕС российских шпионов, которые годами прикрывались дипломатическим статусом, в Австрии в статусе дипломатов аккредитованы сотни россиян. Из Вены они могут попасть в любую точку Европы.
С начала июля Чехия запретила въезд в страну россиянам, у которых нет биометрического паспорта. Собеседники Rus.Postimees в Праге объясняют это тем, что паспорта предыдущего поколения, где нет фиксации биометрических данных, обычно «используются детьми и ГРУшниками».
На этом фоне лидер Европейской народной партии (EPP) Манфред Вебер призвал страны ЕС обсудить возможность новых ограничений на выдачу виз гражданам РФ в Шенгенской зоне, сообщает во вторник 30 июля газета Financial Times.
В письме на имя главы Евросовета Шарля Мишеля политик заявил, что решение Венгрии ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая Россию и Белоруссию, служит поводом для «серьезного беспокойства с точки зрения национальной безопасности», поскольку «позволяет россиянам передвигаться по Шенгенской зоне, обходя ограничения европейского законодательства».
Вебер предложил поднять вопрос о новых ограничениях на саммите лидеров ЕС в октябре.
Согласно правилам Евросоюза, каждая страна-участница самостоятельно определяет свою миграционную политику.