«Мы считаем, что ЕС должен строго ограничить передвижение представителей российских дипломатических миссий и членов их семей только территорией государства аккредитации», - цитирует 13 июня Politico письмо, которое главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Нидерландов, Чехии, Румынии и Дании направили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

«Эта мера существенно сузит оперативное пространство для российских агентов», - уверены авторы обращения к главе евродипломатии, который по данным того же издания вскоре может уступить свой пост премьеру Эстонии Кае Каллас.

Глава евродипломатии с 2019 года Жозеп Боррель (слева) смотрит на премьера Эстонии Каю Каллас (справа), которая по данным Politico может сменить Борреля на посту. В центре кадра премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Мюнхен, Германия, февраль 2023 года. Фото: EPA/Anna Szilagyi/SCANPIX

Дискуссия об ограничении перемещения лиц с дипломатическими паспортами России идет уже несколько месяцев. Еще в начале года СМИ сообщали, что этот запрет лоббирует Чехия, которая предложила включить новую ограничительную меру в список санкций.

Неделю назад глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью газете Financial Times напомнил об идее ограничить возможности российских дипломатов в перемещениях по странам ЕС. Липавский указывал на то, что, несмотря на высылку из ЕС российских шпионов, которые годами прикрывались дипломатическим статусом, в соседней с Чехией Австрии в статусе дипломатов аккредитованы сотни россиян. Из Вены они могут попасть в любую точку Европы.

Сейчас россияне, имеющие дипломатические паспорта, могут перемещаться без национальных виз по 24 странам Евросоюза, а также Швейцарии, Норвегии и Исландии.