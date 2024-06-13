Министры иностранных дел восьми стран, включая Эстонию, просят Европейскую комиссию ввести запрет на перемещение дипломатов РФ по территории Евросоюза, чтобы помешать деятельности «российских агентов».
«Мы считаем, что ЕС должен строго ограничить передвижение представителей российских дипломатических миссий и членов их семей только территорией государства аккредитации», - цитирует 13 июня Politico письмо, которое главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Нидерландов, Чехии, Румынии и Дании направили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.
«Эта мера существенно сузит оперативное пространство для российских агентов», - уверены авторы обращения к главе евродипломатии, который по данным того же издания вскоре может уступить свой пост премьеру Эстонии Кае Каллас.
Дискуссия об ограничении перемещения лиц с дипломатическими паспортами России идет уже несколько месяцев. Еще в начале года СМИ сообщали, что этот запрет лоббирует Чехия, которая предложила включить новую ограничительную меру в список санкций.
Неделю назад глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью газете Financial Times напомнил об идее ограничить возможности российских дипломатов в перемещениях по странам ЕС. Липавский указывал на то, что, несмотря на высылку из ЕС российских шпионов, которые годами прикрывались дипломатическим статусом, в соседней с Чехией Австрии в статусе дипломатов аккредитованы сотни россиян. Из Вены они могут попасть в любую точку Европы.
Сейчас россияне, имеющие дипломатические паспорта, могут перемещаться без национальных виз по 24 странам Евросоюза, а также Швейцарии, Норвегии и Исландии.
По данным Politico скептически на предложение Эстонии и семи стран ЕС, ограничить перемещения дипломатов РФ, смотрят власти Австрии, Германии, Франции и Италии.
О том, что Австрия для российских шпионов является оазисом в центре ЕС, Rus.Postimees еще в 2023 году рассказывал директор Центра демократических принципов и ассоциированный научный сотрудник Университета Вены в Австрии Антон Шеховцов.
В мае Институт изучения войны США (ISW) сообщил, что западные чиновники предупреждают о намерении спецслужб РФ увеличить количество диверсий и других гибридных операций против стран НАТО.
В начале июня стало известно, что правительства стран Запада обсуждают возможные ответы на усиливающуюся российскую кампанию диверсий в Европе. О том, как именно Европа может ответить Москве на ее подрывную деятельность, ранее Postimees рассказал старший аналитик финского Центра передового опыта по гибридным угрозам Хенрик Пракс.
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