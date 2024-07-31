ФОТО «Это средневековый уровень»: латвийские власти показали укрепления на границе с Россией

В марте этого года правительство Латвии утвердило план военного укрепления и контрмобильных мер на восточной границе Латвии, которые являются частью будущей линии обороны Балтии.

Планируется, что она будет включать создание опорных пунктов подразделений Национальных вооруженных сил вдоль всей границы с Россией и Беларусью: оборонительных позиций для военнослужащих и укрепленных оборонительных позиций, различных препятствий, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин. Всего в военное укрепление восточной границы Латвии в ближайшие пять лет будет инвестировано 303 млн евро.

На первом этапе колючая проволока и прочие противомобильные препятствия появятся в 20 местах на латвийско-российской и латвийско-белорусской границе. Минобороны Латвии показало, как выглядят эти заграждения.

«Это средневековый уровень, если дроны могут уничтожать танки и создавать преграды собственной техникой врага», - комментирует публикацию Минобороны Латвии пользователь Агрис. «Ну, не знаю, может ли драконий зуб помешать оленю или противотанковый еж - ежу», - иронизирует другой пользователь, Каспар.

Жители Эстонии увидели «зубы дракона» на мосту в Нарве, который является пограничным переходом между Эстонией и Россией, осенью прошлого года, после решения правительства Финляндии закрыть сразу 4 КПП на российско-финской границе из-за растущего потока мигрантов. «Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ», - пояснял тогда Rus.Postimees руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва.

В начале этого года стало известно, что Эстония на восточной границе построит состоящую примерно из 600 бетонных бункеров линию обороны, чтобы отразить возможную российскую агрессию. СМИ сообщали, что на это планируется потратить 60 миллионов евро. Помимо бункеров эстонская оборонительная программа включает и противотанковые заграждения, бетонные «зубы дракона», колючую проволоку и противотанковые мины.

Строительство оборонительной линии на восточной границе начнется в 2025 году. Тестирование прототипов бункеров стартует уже этой осенью.