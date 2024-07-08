Бункеры, которые Эстония построит на границе с Россией, проверят на прочность уже осенью

«Мы сейчас подписали договор с предприятием, которое должно изготовить нам три разных прототипа бункеров. В сентябре мы планируем начать их тестирование. После испытаний мы сможем выбрать, какой тип бункеров будет в дальнейшем использоваться и станет нашим стандартом», - цитирует ERR руководителя отдела инфраструктуры Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Кади-Кай Колло.

Договор на установку 600 бункеров, внутри которых должны размещаться до 10 бойцов со снаряжением и местом для приема пищи, планируется подписать через три месяца, а начать работы по возведению укрытий вдоль восточной границы планируется уже в следующем году. Отмечается, что при составлении требований к бункерам был учтен опыт войны в Украине. Один из принципиально важных параметров - скорость монтажа изделий, которые должны быть бетонными.

DW отмечает, что на 600 бункеров планируется потратить 60 миллионов евро, а в декабре 2024 года по прототипам будут стрелять 155-миллимитровыми снарядами.

Помимо бункеров, эстонская оборонительная программа включает противотанковые заграждения, бетонные «зубы дракона», колючую проволоку и противотанковые мины.

В феврале министр обороны Ханно Певкур говорил, что в интересах правительства - сотрудничать с землевладельцами, на чьей территории будут построены бункеры.

«Они могут хранить там варенье или картошку до тех пор, пока бункеры не понадобятся стране в целях обороны. А когда понадобятся, тут уж мы попробуем договориться с владельцами: останется там картошка или нет», - сказал Певкур в начале года.

В конце июня Эстония, Латвия, Литва и Польша призвали Евросоюз возвести оборонительные линии на границе с Россией и Беларусью. Стоимость проекта, который должен закрыть 700 километров сухопутных границ ЕС оценивается в 2,5 миллиарда евро.