Представители посольств Эстонии, Латвии и Литвы встретились с государственный секретарем Венгрии по вопросам безопасности. Петер Старай попытался объяснить дипломатам, что включение граждан России и Беларуси в национальную программу, которая позволяет работать в Венгрии, не снижает строгости проверки безопасности для въезжающих из стран Путина и Лукашенко граждан.

«Балтийские страны вместо того, чтобы ориентироваться и узнавать факты, начали кампанию лжи против Венгрии из-за того, что - наряду с гражданами многих других стран - граждане России и Беларуси также вошли в программу Национальной карты. Это решение, вопреки лживым утверждениям балтийцев, никоим образом не снижает строгости проверки безопасности для въезжающих граждан России и Беларуси», - сообщил в своем Facebook Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Для того чтобы лидеры этих стран могли точно узнать факты, сегодня Петер Старай, государственный секретарь по вопросам безопасности, предоставил информацию из первых рук посольствам Эстонии, Латвии и Литвы. Надеемся, что знание фактов положит конец кампании лжи», - добавил Сийярто.

Rus.Postimees рассказывал, что Венгрия еще месяц назад без лишнего шума включила россиян и белорусов в программу получения ВНЖ на основании работы. Это вызвало критику и в Европарламенте, и на уровне МИД стран-участниц ЕС, так как фактически обнуляет усилия по борьбе с негативным влиянием Москвы на Европу.

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