Государственный секретарь Венгрии по вопросам безопасности встретился с сотрудниками посольств стран Балтии, чтобы положить конец «кампании лжи», возникшей из-за решения Будапешта включить россиян и белорусов в программу, которая позволяет легализацию в ЕС.
Россиян будут строго проверять перед выдачей ВНЖ Венгрии, заявили в Будапеште дипломатам Эстонии, Латвии и Литвы (2)
Представители посольств Эстонии, Латвии и Литвы встретились с государственный секретарем Венгрии по вопросам безопасности. Петер Старай попытался объяснить дипломатам, что включение граждан России и Беларуси в национальную программу, которая позволяет работать в Венгрии, не снижает строгости проверки безопасности для въезжающих из стран Путина и Лукашенко граждан.
«Балтийские страны вместо того, чтобы ориентироваться и узнавать факты, начали кампанию лжи против Венгрии из-за того, что - наряду с гражданами многих других стран - граждане России и Беларуси также вошли в программу Национальной карты. Это решение, вопреки лживым утверждениям балтийцев, никоим образом не снижает строгости проверки безопасности для въезжающих граждан России и Беларуси», - сообщил в своем Facebook Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Для того чтобы лидеры этих стран могли точно узнать факты, сегодня Петер Старай, государственный секретарь по вопросам безопасности, предоставил информацию из первых рук посольствам Эстонии, Латвии и Литвы. Надеемся, что знание фактов положит конец кампании лжи», - добавил Сийярто.
Rus.Postimees рассказывал, что Венгрия еще месяц назад без лишнего шума включила россиян и белорусов в программу получения ВНЖ на основании работы. Это вызвало критику и в Европарламенте, и на уровне МИД стран-участниц ЕС, так как фактически обнуляет усилия по борьбе с негативным влиянием Москвы на Европу.
«Национальная карта» Венгрии выдается на два года. Этот документ может продлеваться неограниченное число раз. Через три года проживания в Венгрии обладатель «карты» может запросить постоянный вид на жительство. Кроме того, соискатели карты не сдают тест на культурные знания и не проходят проверку безопасности на европейском уровне.
Если Венгрия намерена впустить рабочую силу из России и Беларуси, это создаст угрозу безопасности для стран Шенгенской зоны, ранее заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. В случае, если Венгрия реализует этот план, существует несколько возможных решений.
«Одно из них - установить полный пограничный контроль вокруг Венгрии», - пояснил Цахкна.
«Венгрия ведет себя очень странно, начиная с того, что Орбан ездил в Москву и Пекин. У него не было никакого мандата на это. В качестве председателя Европейского союза у него нет такого мандата. Также инициирована процедура по статье 7, один из аспектов которой - приостановление права голоса Венгрии», - добавил он.
В июне 2024 года министры иностранных дел восьми стран, включая Эстонию, призвали Европейскую комиссию ввести запрет на перемещение дипломатов РФ по территории Евросоюза, чтобы помешать деятельности «российских агентов».
До этого МИД Чехии указывал на то, что, несмотря на высылку из ЕС российских шпионов, которые годами прикрывались дипломатическим статусом, в Австрии в статусе дипломатов аккредитованы сотни россиян. Из Вены они могут попасть в любую точку Европы.
С начала июля Чехия запретила въезд в страну россиянам, у которых нет биометрического паспорта. Собеседники Rus.Postimees в Праге объясняют это тем, что паспорта предыдущего поколения, в которых не зафиксированы биометрические данные, обычно «используются детьми и ГРУшниками».