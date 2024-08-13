Рамзан Кадыров получил Нобелевскую премию, Украина оккупировала Россию, YouTube готовится к «деградации». Обзор событий в России

Российский истеблишмент сам себе создает воздушные замки, и сам же в них искренне верит.

Курский туман войны

Всю прошлую неделю всякий, кто интересуется войной России и Украины, не мог не следить за событиями в Курской области. Шутка ли: вот уже неделю совершенно официальные Вооруженные силы Украины (а никакие не «добровольческие батальоны») удерживают под контролем сколько-то там сотен квадратных километров российской территории – и при этом небо не падает на голову, а ядерные ракеты не летят направо и налево.

По состоянию на вечер 12 августа доподлинно известно, что на российской территории действуют ВСУ. Известно, что украинская армия контролирует от 500 до 1000 квадратных километров российской территории (это примерно как площадь таких городов как Казань или Севастополь, например) – или около нескольких десятков населенных пунктов (называют цифры от 28 до 44 штук). Известно, что российская армия несет потери, а ракеты летают не только в районных центрах, но и в самом Курске (там разрушена пятиэтажка).

Известно, что в приграничных областях введен режим контртеррористической операции. Что, кстати, не так уж и страшно, учитывая, что там уже почти два года действует «половинчатое» военное положение, объявленное сразу после мобилизации в России в сентябре 2022 года.