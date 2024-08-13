Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил Нобелевскую премию за победу «над силами мирового зла» - правда, эта премия российская, заменитель настоящей. Украина вот уже неделю удерживает по меньшей мере несколько десятков населенных пунктов в России – и никто так и не понимает, что на самом деле происходит. Российские власти провели пробную (и успешную!) блокировку YouTube. Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Рамзан Кадыров получил Нобелевскую премию, Украина оккупировала Россию, YouTube готовится к «деградации». Обзор событий в России
За победу над мировым злом
Глава Чечни Рамзан Кадыров (тот самый, который пару недель назад помогал Путину делить бизнес Wildberries) получил Нобелевскую премию за работу по «укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей» и поддержку бойцов «специальной военной операции» на пути к победе над «силами мирового зла». Это было главной новостью Чечни прошлой недели, и это в очередной раз кричит нам о том, как на самом деле устроена российская власть.
Потому что, во-первых, это премия-фальшивка, которую отчаянно, как китайскую подделку, стараются выдать за оригинал. Потому что премия хоть и «Нобелевская», но названа она не в честь того самого Альфреда Нобеля, а в честь его старшего брата Людвига Нобеля. Человека, впрочем, тоже выдающегося, фактически создавшего нефтяную промышленность в дореволюционной России. В нынешнем виде эта российская «Нобелевская премия» была учреждена 20 лет назад – кстати, точно также, как и фальшивая Олимпиада, которую провели в Казани в июне. Этой премией были награждены десятки уважаемых людей – от президента Владимира Путина до космонавта Алексея Леонова и физика Сергея Капицы.
А во-вторых, несмотря на очевидный всем сторонам «поддельный» характер премии, все старательно делают вид, что это очень престижная награда. Вручать ее Рамзану Кадырову в Грозный прилетела лично президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер (по совместительству – бывшая жена одного из главных путинских олигархов Алишера Усманова). Сам же Кадыров рассыпался в комплиментах организаторам премии и заявил, что «очень рад, что прилагаемые нами усилия не остаются незамеченными».
Российский истеблишмент сам себе создает воздушные замки, и сам же в них искренне верит.
Курский туман войны
Всю прошлую неделю всякий, кто интересуется войной России и Украины, не мог не следить за событиями в Курской области. Шутка ли: вот уже неделю совершенно официальные Вооруженные силы Украины (а никакие не «добровольческие батальоны») удерживают под контролем сколько-то там сотен квадратных километров российской территории – и при этом небо не падает на голову, а ядерные ракеты не летят направо и налево.
По состоянию на вечер 12 августа доподлинно известно, что на российской территории действуют ВСУ. Известно, что украинская армия контролирует от 500 до 1000 квадратных километров российской территории (это примерно как площадь таких городов как Казань или Севастополь, например) – или около нескольких десятков населенных пунктов (называют цифры от 28 до 44 штук). Известно, что российская армия несет потери, а ракеты летают не только в районных центрах, но и в самом Курске (там разрушена пятиэтажка).
Известно, что в приграничных областях введен режим контртеррористической операции. Что, кстати, не так уж и страшно, учитывая, что там уже почти два года действует «половинчатое» военное положение, объявленное сразу после мобилизации в России в сентябре 2022 года.
А дальше начинается туман войны и домыслы экспертов со всего мира. Молчит официальный Киев, а потому мы доподлинно не знаем целей этого действа. Но это еще полбеды, куда удивительнее, что фактически молчит и официальная Москва. Надо полагать, что в ближайшие дни мы увидим какую-то развязку. Не нужно быть военным аналитиком, чтобы предположить, что (к большому несчастью) эта развязка будет кровавой – либо по одну сторону границы, либо по-другому.
Одно уже понятно точно. Два с половиной года россиянам рассказывали, что со дня на день коварный враг нападет на священные границы страны. И вот то самое случилось – но оказалось, что и на это среднестатистическому россиянину в основном наплевать. Его не тронул Мариуполь в Буча, но его одновременно никак не трогает Суджа и Курск.
Пробная блокировка YouTube прошла успешно
А еще в России на минувшей неделе чуть было не заблокировали YouTube. Правда, официально это назвали «деградацией»: задача, дескать, была в том, чтобы не заблокировать совсем, а ограничить скорость доступа до 128 килобит в секунду. Хоть к концу недели ограничения были сняты, но эти «учения», о которых раньше говорили только как о теоретической возможности, успешно прошли в боевом режиме. Роскомнадзор продемонстрировал всем, что он вполне способен на полную блокировку YouTube в России – и это уже немало.
Несколько недель назад эта история началась с официальных разговоров о том, что у компании Google вот уже больше двух лет не обновляется оборудование в России (что правда), а потому поддерживать скорость на прежнем уровне больше никак не возможно. Затем глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн (известный многочисленными полуофициальными сливами о разных непотребных инициативах российской власти) заявил, что российские власти действительно вознамерились провести «деградацию» YouTube. То есть, техническое ограничение скорости загрузки видео.
Наконец, к середине прошлой недели стало понятно, что Роскомнадзор совершенно официально призывает российских операторов связи ограничивать скорость видеохостинга. Причем пока исключительно на стационарных компьютерах – мобильного интернета эти ограничения пока никак не касаются.
YouTube в сегодняшней России – стратегический ресурс и де-факто единственное не заблокированное свободное мета-СМИ, которое предоставляет площадку для сотен и тысяч оппозиционных блогеров. Которое при этом, все еще не заблокировали российские власти – как сотни других оппозиционных СМИ, Facebook и Instagram.
С блокировкой тянут потому, что, конечно, с одной стороны YouTube – последнее пристанище российской оппозиции, но с другой стороны тот же самый YouTube – единственная массовая возможность самих властей повлиять на умы россиян, не смотрящих телевизор (а таковых уже от 40 до 60%).
Вот и получается, что как-то надо усидеть на двух стульях. Пока получается не особенно хорошо. Но уже удалось показать всем, кто в доме хозяин.