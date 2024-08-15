Совместное заявление лидера Центристской партии Михаила Кылварта и депутата Европейского парламента Яака Мадисона выглядят каким-то фарсом, пишет Мария Юферева-Скуратовски (Партия реформ).
Начнем с того, что почти все предложения, озвученные в их заявлении, звучат как лозунги, лишенные какого-либо экономического анализа и стратегического видения. Усиление экономической независимости Эстонии, поддержка местного бизнеса, снижение налогов – все это, безусловно, важные цели. Но вот вопрос: каким образом Кылварт и Мадисон собираются их достичь?
С экономической точки зрения, идеи о снижении налогов и поддержке малого бизнеса кажутся привлекательными, но при этом совершенно не учитывают реалии эстонской экономики. Эти предложения явно нацелены на привлечение избирателей, но, увы, не подкреплены никакими реальными планами по их реализации. Да, снижение налогов может привести к кратковременному увеличению покупательской способности, но какой ценой? Где гарантии, что государственный бюджет не окажется в еще большем дефиците?
Или Кылварт и Мадисон полагают, что эстонская экономика способна магическим образом справиться с такими переменами без ущерба для социальных программ и развития инфраструктуры? Что касается поддержки местного бизнеса, то возникает вопрос: как именно Кылварт и Мадисон собираются это делать? В условиях маленькой и открытой экономики Эстонии, где международная торговля и интеграция с ЕС играют ключевую роль, такие инициативы могут привести к изоляции и снижению конкурентоспособности на глобальном рынке.
А это, в свою очередь, угрожает не столько «поддержкой» местного бизнеса, сколько его угнетению. Но самое удивительное в этом тандеме – это идеологическая составляющая. Для русскоязычного населения Эстонии такой союз может показаться предательством их интересов и ценностей. Кылварт и его нынешнее ближайшее окружение позиционируют себя как защитники прав и интересов русскоязычных граждан, теперь решили вступить в союз с человеком, чьи взгляды на национальную идентичность и интеграцию вызывают у русскоязычных Эстонии, мягко говоря, непонимание.
Хотя, для ядерного электората центристов, союз с Мадисоном не станет причиной отвернуться от Кылварта. Я бы на месте Кылварта больше переживала о том, как убедить в правильности такого союза либерально настроенных коллег по партии, которые скорее всего, чувствуют себя весьма неуютно от того, что партия взяла четкий курс на консерватизм, популизм и демагогию. Очевидно, что такой альянс – это скорее политический трюк, нежели реальная попытка улучшить ситуацию в стране.
Урмас Рейнсалу, председатель оппозиционной партии «Отечество», которая лидирует по рейтингам популярности, отметил, что ему не предлагали присоединится к заявлению. Более того, некоторые выдвинутые в заявлении идеи не значатся в программе «Отечества». Так что, можно предположить, что предложение Кылварта и Мадисона объединиться всем оппозиционным партиям, останется пустым звуком. Хотя бы по той причине, что партии «Отечество» нравится роль самой популярной партии и она вряд ли захочет делиться этими политическими лаврами.