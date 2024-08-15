Начнем с того, что почти все предложения, озвученные в их заявлении, звучат как лозунги, лишенные какого-либо экономического анализа и стратегического видения. Усиление экономической независимости Эстонии, поддержка местного бизнеса, снижение налогов - все это, безусловно, важные цели. Но вот вопрос: каким образом Кылварт и Мадисон собираются их достичь?

С экономической точки зрения, идеи о снижении налогов и поддержке малого бизнеса кажутся привлекательными, но при этом совершенно не учитывают реалии эстонской экономики. Эти предложения явно нацелены на привлечение избирателей, но, увы, не подкреплены никакими реальными планами по их реализации. Да, снижение налогов может привести к кратковременному увеличению покупательской способности, но какой ценой? Где гарантии, что государственный бюджет не окажется в еще большем дефиците?

Или Кылварт и Мадисон полагают, что эстонская экономика способна магическим образом справиться с такими переменами без ущерба для социальных программ и развития инфраструктуры? Что касается поддержки местного бизнеса, то возникает вопрос: как именно Кылварт и Мадисон собираются это делать? В условиях маленькой и открытой экономики Эстонии, где международная торговля и интеграция с ЕС играют ключевую роль, такие инициативы могут привести к изоляции и снижению конкурентоспособности на глобальном рынке.

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