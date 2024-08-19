Кадыров показал «подаренный» ему Маском Cybertruck. Шеф Tesla назвал отсталыми тех, кто в это поверил

«Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак "Тесла". Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют "Киберзверь". Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина», - написал Кадыров в своем Telegram-канале в минувшую субботу.

Публикацию главы Чечни сопровождает видеоролик, где Кадыров ездит по центру Грозного на американском электромобиле на крыше которого установлен крупнокалиберный советский пулемет.

Рамзан Кадыров стоит за пулеметом, который установлен на автомобиле Cybertruck американской компании Tesla. Грозный, Чечня, Россия, август 2024 года. Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Кадыров и на видео и в тексте сообщения заявил, что этот автомобиль вскоре будет передан участникам военной агрессии российской армии в Украине.

«Хороший аппарат дон. Спасибо Илону Маску дон за такой транспорт дон. Скоро отправится дон на СВО (так в РФ называют агрессивную войну РФ с Украиной - прим.ред.). На передовой дон ребята проверят дон. Потом дон мы напишем характеристику дон, что нужно поменять дон. А так мы проверили дон. Хорошая машина, быстрая, мощная дон, удобная дон (на эти словах с Кадырова спадает пулеметная лента, которой он обмотан - прим.ред.). Аллаху акбар дон! Маск, ждем в гости!», - говорит Кадыров на камеру, стоя за пулеметом.