Рамзан Кадыров прокатился на Cybertruck по Грозному, утверждая, что автомобиль компании Tesla ему подарил сам Илон Маск. Американский бизнесмен не оценил юмора главы Чечни.
Кадыров показал «подаренный» ему Маском Cybertruck. Шеф Tesla назвал отсталыми тех, кто в это поверил
«Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак "Тесла". Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют "Киберзверь". Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина», - написал Кадыров в своем Telegram-канале в минувшую субботу.
Публикацию главы Чечни сопровождает видеоролик, где Кадыров ездит по центру Грозного на американском электромобиле на крыше которого установлен крупнокалиберный советский пулемет.
Кадыров и на видео и в тексте сообщения заявил, что этот автомобиль вскоре будет передан участникам военной агрессии российской армии в Украине.
«Хороший аппарат дон. Спасибо Илону Маску дон за такой транспорт дон. Скоро отправится дон на СВО (так в РФ называют агрессивную войну РФ с Украиной - прим.ред.). На передовой дон ребята проверят дон. Потом дон мы напишем характеристику дон, что нужно поменять дон. А так мы проверили дон. Хорошая машина, быстрая, мощная дон, удобная дон (на эти словах с Кадырова спадает пулеметная лента, которой он обмотан - прим.ред.). Аллаху акбар дон! Маск, ждем в гости!», - говорит Кадыров на камеру, стоя за пулеметом.
«Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», - завершается текст сообщения.
Высказывания Кадырова спустя два дня прокомментировал сам Илон Маск.
«Ты серьезно такой отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу? Это потрясающе. Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ», - прокомментировал бизнесмен пост журналиста Сэта Абрамсона в принадлежащей Маску соцсети X.
Are you seriously so retarded that you think I donated a Cybertruck to a Russian general?— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2024
That’s amazing 🤣🤣
Илон Маск не уточнил, какое именно генеральское звание Кадырова он имел в виду. Глава Чечни с 2009 года являлся генерал-майором милиции, а с 2022 года имеет звание генерал-полковника армии РФ. Независимые СМИ ранее утверждали, что у Кадырова нет законченного среднего образования, тем не менее с 2006 года он является почетным академиком «Российской академии естественных наук».
В начале 2024 года СМИ сообщали о том, что российские оккупационные войска получили доступ к спутниковым системами Илона Маска Starlink. Сам Маск известен, как активный сторонник Дональда Трампа. В недавнем интервью Маску кандидат в президенты США от Республиканской партии рассказывал о дружбе с Путиным.