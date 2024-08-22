Министр обороны Финляндии о покупке недвижимости россиянами: необходимо срочно ввести полный запрет

Теперь же юридическим департаментом Минобороны доработан законопроект о полном запрете россиянам сделок с недвижимостью. Сообщается, что Хаккянен представит его на рассмотрение правительства в течение пары недель.

«Покупка недвижимости является частью усилий России по влиянию. На переговорах в правительстве было согласовано, что Минобороны будет оценивать адекватность ограничений на недвижимость. Оценка завершена. Конечным результатом является то, что нам приходится ужесточать ограничения», - констатировал Хаккянен, по мнению которого, необходимо срочно ввести полный запрет.

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При этом Хаккянен уточнил, что в виде исключения гражданам России, проживающим в Финляндии с постоянным видом на жительство, будет разрешено покупать недвижимость. Запрет также не будет распространяться на двойных граждан Финляндии и России.

«Мы хотим предотвратить рост недвижимости в Финляндии, принадлежащей россиянам», - говорит Хаккянен.

В законопроекте полный запрет прямо связан с военными действиями России. Если Россия прекратит свою агрессивную войну на Украине и не начнет больше войн, операции с недвижимостью для россиян могут быть снова разрешены при определенных условиях.

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В июне этого года парламент Финляндии одобрил законопроект Минюста, который облегчает процедуру конфискации недвижимости, если владельцы не выходят на связь или допустили просрочку в платежах. Власти прямо говорят, что это коснется россиян.

Ранее о проработке запрета на продажу недвижимости гражданам РФ сообщали в правительстве Эстонии. «У нас было первое чтение, которое касается ограничений покупки недвижимости гражданами России и Беларуси. Эта цель, которая стоит в программе деятельности правительства, где есть риск, что недвижимость используется для разведки, саботажа или враждебных действий против нашего государства», - сообщал Ляэнеметс 7 июня.