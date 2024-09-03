Шаги, которые Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) предпринимает под давлением государства, на деле ничего не меняют: архиереи общаются с патриархом Кириллом, ищут способы остаться с Москвой «через Париж» и на всякий случай пытаются переместить имущество приходов. Rus.Postimees разбирался со скрытыми от публики внутренними процессами в ЭПЦ МП и ее видами на будущее.