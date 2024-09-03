Шаги, которые Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) предпринимает под давлением государства, на деле ничего не меняют: архиереи общаются с патриархом Кириллом, ищут способы остаться с Москвой «через Париж» и на всякий случай пытаются переместить имущество приходов. Rus.Postimees разбирался со скрытыми от публики внутренними процессами в ЭПЦ МП и ее видами на будущее.
Церковная сага началась в феврале, когда глава ЭПЦ МП митрополит Евгений был вынужден покинуть Эстонию. Государство дало понять, что управление церковью из Москвы впредь будет проблемой. ЭПЦ МП пока отстаивает свое право оставаться прежней.
30 июля состоялась встреча представителей МВД, ЭПЦ МП, адвокатов церкви и Пюхтицкого монастыря. Представитель МВД Райво Кюйт сообщил, что государство ожидает полного канонического отделения ЭПЦ МП от Московского патриархата. В МВД утверждают, что представители ЭПЦ МП согласились с возможным отделением.