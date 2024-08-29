Первое в мире подземное хранилище ядерных отходов будет введено в эксплуатацию недалеко от финской АЭС Олкилуото в 2026 году, сообщает телеканал американский телеканал CNBC. Опасные материалы будут захоранивать недалеко от побережья Балтийского моря на глубине в 400 метров.
Видео ⟩ Подземное хранилище ядерных отходов появится в 260 километрах от Таллинна. Срок хранения – 100 тысяч лет
Хранилище отработавшего ядерного топлива Onkalo в финской общине Эурайоки будет введено в эксплуатацию уже в 2026 году. Ядерные отходы там смогут храниться около 100 000 лет, рассказал руководитель отдела коммуникаций компании Posiva, ответственной за строительство проекта, Паси Туохимаа.
«В рамках проекта мы строим установку для герметизации и хранилище для отработавшего топлива. И это не на какое-то время, а навсегда», - цитирует CNBC представителя финской компании.
Радиоактивные отходы будут упаковываться в водонепроницаемые медные контейнеры и опускаться в шахты в скальной породе на глубину более 400 метров.
Создатели могильника утверждают, что используемые технологии и многоуровневые инженерные сооружения, обеспечат безопасность хранения ядерных отходов даже в случае частичного выхода из строя отдельных элементов конструкции.
«Не хочу называть это чудом, но факт в том, что Финляндия построила хранилище, и через год-два мы начнем его эксплуатировать. Это станет неплохим способом внедрить [те же технологии] в мировую практику», - рассчитывает на копирование проекта другими странами профессор радиохимии Хельсинского университета Гарет Лоу.
С ним согласен министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен. Член кабмина Петтери Орпо надеется, что ядерный могильник Onkalo может стать «образцом для всего мира», который поможет решить проблему ядерных отходов, а также «сократить использование ископаемых энергоресурсов в Азии и США».
Стоимость могильника, который будет находиться всего в нескольких километрах от АЭС Олкилуото в прибрежной зоне Балтийского моря и в 260 километрах от Таллинна, оценивается в 500 миллионов евро.
CNBC напоминает, что проект Онкало вызвал споры о том, может ли кто-либо гарантировать долгосрочную безопасность отработанных ядерных отходов и в какой степени следует использовать атомную энергию в борьбе с климатическим кризисом.
По данным Всемирной ядерной ассоциации, в настоящее время ядерная энергетика обеспечивает около 9% всего мирового потребления электроэнергии.
В мае 2024 года 55 депутатов Рийгикогу внесли в парламент проект постановления, который позволит начать подготовку к внедрению в Эстонии ядерной энергии и созданию соответствующей законодательной базы.
В июне 19 членов Рийгикогу от фракции Социал-демократической партии и «Ээсти 200» предложили внести поправки к проекту решения по атомной энергетике, что ставит под сомнение строительство АЭС в Эстонии.
К внедрению атомной энергии в Эстонии положительно относится 61% жителей страны.