Видео Подземное хранилище ядерных отходов появится в 260 километрах от Таллинна. Срок хранения – 100 тысяч лет

Хранилище отработавшего ядерного топлива Onkalo в финской общине Эурайоки будет введено в эксплуатацию уже в 2026 году. Ядерные отходы там смогут храниться около 100 000 лет, рассказал руководитель отдела коммуникаций компании Posiva, ответственной за строительство проекта, Паси Туохимаа.

«В рамках проекта мы строим установку для герметизации и хранилище для отработавшего топлива. И это не на какое-то время, а навсегда», - цитирует CNBC представителя финской компании.

Радиоактивные отходы будут упаковываться в водонепроницаемые медные контейнеры и опускаться в шахты в скальной породе на глубину более 400 метров.

Создатели могильника утверждают, что используемые технологии и многоуровневые инженерные сооружения, обеспечат безопасность хранения ядерных отходов даже в случае частичного выхода из строя отдельных элементов конструкции.

«Не хочу называть это чудом, но факт в том, что Финляндия построила хранилище, и через год-два мы начнем его эксплуатировать. Это станет неплохим способом внедрить [те же технологии] в мировую практику», - рассчитывает на копирование проекта другими странами профессор радиохимии Хельсинского университета Гарет Лоу.

С ним согласен министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен. Член кабмина Петтери Орпо надеется, что ядерный могильник Onkalo может стать «образцом для всего мира», который поможет решить проблему ядерных отходов, а также «сократить использование ископаемых энергоресурсов в Азии и США».