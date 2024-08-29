Путин посетит Монголию. Эта страна – член МУС и формально должна его арестовать

Путин приедет в Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на реке Халхин-Гол.

«В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам», - говорится в сообщении Кремля.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», это будет первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, с марта 2023 года, когда этот суд выдал ордер на арест президента России. Монголия подписала Римский статут в 2000 году, а ратифицировала его в 2002-м.

Читайте также За рубежом Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

В декабре 2023 года, отмечает телеграм-канал Faridaily, судья из Монголии впервые стал судьей МУС. Президент Монголии заявлял, что избрание первого монгольского судьи в МУС - это признак роста и укрепления репутации страны на международной арене и доверия международных организаций к Монголии.

Формально страны-члены МУС обязаны исполнить ордер и задержать Путина, пишет «Би-би-си». Издание подчеркивает, что Монголия не имеет выхода к морю и граничит только с Россией и Китаем, что затруднило бы процесс доставки Путина в Гаагу в гипотетическом случае его ареста и выдачи.