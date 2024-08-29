В PERH машинам скорой помощи снова пришлось стоять в очереди

Руководитель центра неотложной помощи PERH Василий Новак рассказал, что очередь в EMO стояла с полудня, а в часы пик до шести машин скорой помощи стояли в очереди по два часа, сообщает ERR.

«Сегодняшний день был довольно трудным. Много тяжелобольных, в этот раз особенно много было онкологических больных, нуждавшихся в более серьезной медицинской помощи, а также некоторых кардиологических и неврологических больных, лечение которых также требовало больше времени, чем обычно», - отметил Новак.

По словам Новака, в настоящее время ситуация улучшилась.

Подобная ситуация произошла в отделении неотложной медицинской помощи PERH 13 августа. По словам руководителя отделения неотложной помощи, кризисная ситуация была вызвана почти одновременным поступлением большого количества пациентов в тяжелом состоянии.

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас еще в мае сказал Postimees, что больницы Таллинна не справляются с приемом пациентов, доставленных скорой помощью. Бригады вынуждены часами ждать у дверей больницы, и в это время в районе обслуживания нет машины скорой помощи.