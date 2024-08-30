Все больше россиян продают свою недвижимость в Финляндии из-за закрытия границ и прекращения банковских операций, пишет Yle. При этом новые покупатели все равно граждане РФ, констатирует Министерство обороны Финляндии. Владелец финской недвижимости, живущий в России, заявил Rus.Postimees, что продавать ее не будет, потому что «после 1939 года же как-то устаканилось».
«Мы вернемся»: россияне активно продают свои дома и дачи в Финляндии россиянам
Россияне, проживающие в России, продают недвижимость в Савонлинна и Юго-Восточной Финляндии, так как санкции делают их содержание и использование практически невозможным. Почти половина таких объектов были проданы по цене менее 30 000 евро. Однако новыми владельцами чаще всего становятся все равно россияне. Эксперт по недвижимости и окружающей среде Министерства обороны Туомас Лайто сообщил Yle, что в настоящее время почти все покупатели такой недвижимости - это граждане России, проживающие в Финляндии.
Типичный покупатель - это русский, проживающий в Финляндии, а продавец - россиянин, который чаще всего живет в Санкт-Петербурге или в другом месте России.
Именно у Министерства обороны есть объективная статистика по этим сделкам, так как в Финляндии все сделки с недвижимостью, совершаемые лицами, прибывающими из стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ проверяются военным ведомством.
Сделки, совершаемые россиянами, проживающими в России, практически прекратились, уточнили в Минобороны.
Забота о жилье, находящемся в Финляндии, и его продажа в настоящее время настолько сложны для проживающих в России, что ставят продавцов в безвыходное положение, констатирует директор Александровского института при Хельсинкском университете Маркку Кангаспуро.
Эксперт напомнил, что сейчас в Финляндии готовится закон, который направлен на запрет покупки недвижимости россиянами.
«Это создает действительно сложную ситуацию для владельцев недвижимости в Финляндии, которые являются россиянами, и особенно для тех, кто проживает в России. Это приводит к значительным финансовым потерям на индивидуальном уровне», - говорит Кангаспуро Yle.
Корреспондент Rus.Postimees связался с одним из россиян владельцев финской недвижимости. Он вместе со своей семьей много лет пользуется дачей недалеко от границы с Россией. Продавать свою дачу он не спешит, признавая трудности, которые возникли после 24 февраля 2022 года.
«Нам будет очень непросто продать. И получить деньги. А во-вторых, мы вообще никаких причин продавать не видим. Рано или поздно это все закончится, и мы вернемся. После 1939 года же как-то устаканилось. В моей жизни поменялось очень мало чего. По выходным не ездим на дачу - вот и вся разница. С платежами за дом помогают друзья. Когда было нужно приехать, прилетели через Милан, - сказал житель Петербурга, у которого все еще действует финская шенгенская виза. - Ну а потом итальянцы без проблем дают визы».
Правительство Финляндии с ноября 2023 года закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, из-за гибридной атаки России с использованием мигрантов, которые запрашивали международную защиту в ЕС. «Сейчас, в данный момент, нет никаких условий для того, чтобы снова открыть границу», - сказал президент Финляндии Александер Стубб 27 августа.
В июне парламент Финляндии одобрил законопроект Минюста, который облегчает процедуру конфискации недвижимости, если владельцы не выходят на связь или допустили просрочку в платежах.
После этой новости Rus.Postimees узнал о планах руководства Эстонии относительно запретов владения недвижимостью россиянами, как на запрет влияет долгосрочный ВНЖ, сколько всего в стране собственников из РФ и какие иностранцы сегодня покупают недвижимость в Эстонии чаще всего.