«Жизнь побеждает смерть неизвестным способом»: Рома Либеров о Данииле Хармсе в Таллинне

- Потому что это не связано с тем, уехал человек или остался. Это не связано ни с какими географическими принципами. Это связано с принципами, или с механизмами внутри самого человека. Я бы не помогал гопникам провести дополнительную разделительную линию. Зачем? Они и так без конца их со всех сторон очерчивают. Голос разума, безусловно, выживет.

- Вы были бы рады, если бы те, кто придет к вам на встречу говорить о Хармсе, познакомились с тем, что вы делали в последние два года? Ваши проекты этих без малого трех лет ведь встраиваются в единую линию и сами по себе объясняют, что и почему вы делаете.

- Наверное, это же всегда эгоистически приятно. Это всегда кисточкой по пузу… Может быть, это прозвучит патетично, но у меня вообще нет никаких ожиданий ни по отношению к кому-либо, ни по отношению к чему-либо. Никто не обязан знать, чем мы занимаемся, что мы делаем. Никто не обязан этим интересоваться, никто не обязан это полюблять, или вообще никому это не должно нравиться и так далее. Есть более важные вещи, чем наша работа, или чья-либо работа. Идет война… И не одна…

- В прошлый наш разговор вы сказали, что надежды нет. А сейчас?

- Мне кажется, что надежда не нужна. Это что-то, на что можно спихнуть неотвеченные вопросы, недоделанные дела, или что-то недосказанное. У кого-то есть Бог, у кого-то есть надежда. В принципе, это удобно, и, если вам это нужно, пожалуйста, никто никому не вправе отказать в надежде. Я просто не пользуюсь такими императивами. Надо единственное - соблюдать какую-то интонацию этой жизни, тональность. А надежда... Дальше надо формулировать, на что надежда. А что дает право тебе надеяться? А не безнравственное ли это понятие - надежда? Сотни тысяч людей не воскреснут, как бы ты ни говорил о своей надежде.

Всегда вспоминаю своего педагога Татьяну Артуровну, которая говорила мне: «Либеров, надежду нужно отстреливать в первую очередь».

- Как сказал Гребенщиков нам еще два года назад: «Предпочитаю не надеяться, а делать».

- Можно и так это сформулировать. Мой педагог мне это говорила, когда у меня что-то не получалось, а я говорил - «надеюсь, на экзамене все получится». Вот на это Татьяна Артуровна целилась, в мою надежду (улыбается).