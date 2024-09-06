Журналист издания Financial Times Крис Кук, расследовавший историю сети «Серния» рассказал, что это российская сеть поставок, которая через Эстонию доставляла товары из США в Россию: «Такие сети - это шпионские сети, которые являются комбинацией, в которой люди обычно работают при посольствах, но часто в нее вовлечены люди, не имеющие официальных постов при правительстве России, так называемые нелегалы. Их задача - закупать материалы в других странах и отправлять их в Россию».

Однако сам Конощенок утверждает, что познакомился с Лифшицем в 2020 году через российский сайт объявлений «Авито» и несколько раз выполнял его заказы. По его словам, речь идет об обычном клиенте, который заказывал в Эстонии или через Эстонию совершенно безобидные вещи: «Первый раз я привез товары, которые он заказал. Это была автомобильная косметика. Второе письмо пришло через два или три месяца, кстати, это письмо внесено в обвинение и сказано, что я якобы должен был купить электрокомпоненты в магазине Selver. На самом же деле я ему тогда отказал. Сказал, что я не буду возиться с колбасой, что это не мой уровень, мне это не интересно».