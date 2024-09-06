Житель Эстонии Вадим Конощенок, который находился в американской тюрьме по обвинению в закупках военных технологий для российских властей и который был отпущен в рамках обмена заключенными между Западом и Россией 1 августа 2024 года, рассказал в интервью журналистам передач «Инсайт» и «Очевидец», как его встречали в России и будет ли он пытаться попасть обратно в Эстонию, где живет его семья.
«У меня много вопросов к правительству Эстонии»: Вадим Конощенок озвучил свою версию обмена заключенными между Западом и Россией (2)
1 августа гражданин РФ с долгосрочным видом на жительство в Эстонии Вадим Конощенок был в числе прочих, кого Владимир Путин лично встречал в московском аэропорту в рамках обмена российских политических заключенных на ряд «россиян в погонах», в том числе киллера ФСБ Вадима Красикова.
Журналисты напоминают, что Конощенок был арестован в Эстонии, где жил на основании долгосрочного вида на жительство, и был экстрадирован в США по договору о взаимной выдаче подозреваемых, поскольку в Америке его подозревали в том, что он является офицером Федеральной службы безопасности России и возит через границу товары двойного назначения и боеприпасы.
«Видите, как у нас происходит. Соединенные Штаты Америки могут сказать, что это полковник ФСБ, он перевозит боеприпасы и электрокомпоненты для космического оружия. И этого достаточно для того, чтобы эстонский суд даже не задумывается о том, что из этого правда, а что нет, и дает разрешение взять меня под стражу, а потом выдает Америке», - пожаловался Вадим Конощенок в интервью журналистам передач «Инсайт» и «Очевидец».
«27 лет я числюсь как предприниматель - частное лицо, - объяснил он. - Предлагаю услуги по перевозке и логистике. Возил всевозможные товары – это были и автомобильные запчасти, и строительные материалы, и церковная утварь, книги и все-все-все, что угодно».
Меж тем правоохранители подозревают, что он жил двойной жизнью. Они настаивают, что как минимум с 2020 года Конощенок входил в так называемую сеть «Серния».
Журналист издания Financial Times Крис Кук, расследовавший историю сети «Серния» рассказал, что это российская сеть поставок, которая через Эстонию доставляла товары из США в Россию: «Такие сети - это шпионские сети, которые являются комбинацией, в которой люди обычно работают при посольствах, но часто в нее вовлечены люди, не имеющие официальных постов при правительстве России, так называемые нелегалы. Их задача - закупать материалы в других странах и отправлять их в Россию».
В обвинении, составленном в США, выделены семь предполагаемых членов сети: двое из них постоянно проживали в США и покупали товар там. Четверо находились преимущественно в России и организовывали работу дистанционно. Один из них Борис Лившиц, находящийся в розыске ФБР, как настаивает обвинение, отдавал приказы и Конащенку.
Однако сам Конощенок утверждает, что познакомился с Лифшицем в 2020 году через российский сайт объявлений «Авито» и несколько раз выполнял его заказы. По его словам, речь идет об обычном клиенте, который заказывал в Эстонии или через Эстонию совершенно безобидные вещи: «Первый раз я привез товары, которые он заказал. Это была автомобильная косметика. Второе письмо пришло через два или три месяца, кстати, это письмо внесено в обвинение и сказано, что я якобы должен был купить электрокомпоненты в магазине Selver. На самом же деле я ему тогда отказал. Сказал, что я не буду возиться с колбасой, что это не мой уровень, мне это не интересно».
Но обвинение отмечает и два проблемных вида товаров, которые Вадим возил через границу - электроника и пули.
Конощенок не отрицает, что возил с Запада на Восток компоненты патронов, но уверяет, что покупал их официально и декларировал по всем правилам. Он уточняет, что документы проверяли эстонские власти и спокойно пропускали его дальше, никто не задерживал его ни в октябре, ни в ноябре, как это было сказано в обвинении и новостях мировых СМИ. Предназначался этот товар якобы для самого Конощенка и его знакомых, чтобы заниматься стрелковым спортом.
Конащенок не отказывается и от того, что возил через границу электронику и полупроводники. Например, в октябре 2022 года у него было найдено около 30 наименований электроники. Но настаивает, что речь идет о малых количествах и безобидном грузе.
«Мы писали о том, как входившая в сеть "Серния" фирма купила приборы у немецкого производителя рабочих инструментов, в прямом смысле слова вещи, которые ты или я можем свободно купить в строительном магазине, - меж тем рассказал журналист Financial Times Крис Кук. - Но дело в том, что мы не пытаемся обслуживать танки, чтобы захватить другую страну. Им действительно нужен этот товар, они не изготавливают его сами, его трудно достать. И они сейчас внесены в списки экспортного контроля ЕС. Ты не можешь отправить в Россию аккумуляторную дрель или подобные вещи, поскольку их можно использовать для обслуживания танков».
После 600 дней, проведенных за решеткой американской тюрьмы в ожидании судебного разбирательства, Конощенка 26 июля помиловал президент США Джо Байден, а после тот Вадим Конощенок оказался в Москве.
Он рассказал, что никакой информации о происходящем ему не давали до подлета к Турции: «И вот потом, уже за полчаса до приземления, женщина из американского сопровождения подошла к нам и сказала, что нам дадут бумагу, которую мы должны подписать. Будет произведен обмен. Тогда мы уже узнали точно до конца».
Во время перелета в Москву, по словам Конощенка, он думал о своем: «Я ехал домой. Я ехал домой, знал, что все закончилось. Единственное, что у меня было, конечно, много вопросов к правительству Эстонии о том, как все это происходило, почему не было вопросов у суда к той же прокуратуре, которая представляла мою выдачу США? Если он (я) действительно возил через границу патроны, боеприпасы и прочее в количестве 20 ящиков, как говорится деле, почему в октябре или в ноябре он не был задержан эстонскими властями, и почему не находился под замком уже со стороны Эстонии?»
По поводу того, кто будет его встречать в Москве, Конощенок утверждает, что «даже не представлял»: «Это для всех был шок. Для всех была неожиданность. Для всех был сюрприз».
Практически сразу, как Вадим Конощенок прибыл в Россию, Эстония аннулировала его вид на жительство и сертификаты ИД-карты. В решении сказано, что он представляет угрозу для Эстонии. Сейчас он, по его словам, находится в Петербурге, но уже подал и суд принял жалобу, в которой он требует отменить решение Департамента полиции и погранохраны.
Конощенок сообщил журналистам, что оказался в замкнутом круге: суд не признавал его виновным, но его помиловали, он свободен, но его лишили вида на жительство и возможности жить с семьей в Эстонии.