Свято место пусто не бывает: Merko строит в центре Таллинна двадцатидевятиэтажное здание

Согласно договору, здесь будет построено офисное здание класса А с 27 надземными и двумя подземными этажами. Стоимость договора составляет примерно 64,3 миллиона евро плюс НДС. Работы продлятся 40 месяцев.

Здесь когда-то стояло здание Эстонской академии художеств. Фото: Uwe Gnadenteich

По адресу Тартуское шоссе, 1 находилось здание художественной академии, снесенное в 2010 году. По первоначальному плану строительство нового здания должно было начаться осенью 2011 года, однако пенсионерка, проживающая в соседнем доме, оспорила процесс в суде.

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В 2014 году суд вынес решение в пользу города Таллинна, который затем инициировал подготовку новой детальной планировки.

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На этом основании на участке вместо нового здания художественной академии будет построено офисное здание.