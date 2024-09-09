В пресс-брифинге приняли участие министр обороны Андрис Спрудс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС) генерал-лейтенант Леонид Калниньш и командующий Воздушными силами полковник Виестурс Масюлис.

Как сообщило руководство НВС, упавший в волости Гайгалавас Резекненского края российский дрон - начиненный взрывчаткой беспилотник типа Shahed.

Беспилотник был деактивирован, и в настоящее время проводится его тщательный анализ. После анализа можно будет выяснить, не использовались ли в дроне западные детали.

Как заявило руководство НВС, по полученной до сих пор информации, появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии, и целью дрона была не Латвия.

На протяжении всего инцидента латвийская армия в сотрудничестве с партнерами из НАТО следила за ситуацией.

Министр обороны Андрис Спрудс на пресс-конференции заявил, что Латвия уже усиливает противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на сбитый российский беспилотник в Резекненском крае.

Министр добавил, что низко летящие летательные аппараты создают проблему, потому что их сложно заметить и сбить.

Спрудс сказал, что дрон был направлен против Украины, поэтому можно считать, что он был направлен против демократического и свободного общества.

Как сообщалось, в субботу в Резекненском крае были обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения.