В понедельник, 9 сентября, в 14 часов в Министерстве обороны Латвии прошел пресс-брифинг представителей оборонной сферы, на котором представили информацию о разбившемся в Резекненском крае беспилотном летательном аппарате.
В пресс-брифинге приняли участие министр обороны Андрис Спрудс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС) генерал-лейтенант Леонид Калниньш и командующий Воздушными силами полковник Виестурс Масюлис.
Как сообщило руководство НВС, упавший в волости Гайгалавас Резекненского края российский дрон - начиненный взрывчаткой беспилотник типа Shahed.
Беспилотник был деактивирован, и в настоящее время проводится его тщательный анализ. После анализа можно будет выяснить, не использовались ли в дроне западные детали.
Как заявило руководство НВС, по полученной до сих пор информации, появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии, и целью дрона была не Латвия.
На протяжении всего инцидента латвийская армия в сотрудничестве с партнерами из НАТО следила за ситуацией.
Министр обороны Андрис Спрудс на пресс-конференции заявил, что Латвия уже усиливает противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на сбитый российский беспилотник в Резекненском крае.
Министр добавил, что низко летящие летательные аппараты создают проблему, потому что их сложно заметить и сбить.
Спрудс сказал, что дрон был направлен против Украины, поэтому можно считать, что он был направлен против демократического и свободного общества.
Как сообщалось, в субботу в Резекненском крае были обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения.
Янис Сартс, директор расположенного в Риге Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям сказал, что этот инцидент не стал большой неожиданностью, поскольку Россия в последние месяцы активизировала свои гибридные операции на Западе, организуя саботаж, операции влияния и вмешательство в выборы.
«Запустить дрон в воздушное пространство Латвии во время учений Namejs соответствует этому курсу, - считает Сартс. - Как я уже говорил, этот год у нас пройдет под знаком российских гибридных операций. Нужно быть готовыми и показать свою силу».
Командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш рассказал, что дрон залетел в воздушное пространство Латвии в субботу и был сразу же замечен.
«Мы оценили и проконтролировали ситуацию, насколько она опасна и может ли быть угроза объектам и гражданскому населению», - сказал Калниньш, добавив, что решение было принято в соответствии с процедурой, принятой НВС и странами-членами НАТО.
По предварительной информации, в Латвии у объекта не было «враждебных целей». Расследование продолжается, но, по имеющейся у экспертов первоначальной информации, у беспилотника «не было конкретной цели лететь в Латвию».