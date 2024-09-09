В ночь с воскресенья на понедельник 9 сентября работа стокгольмского аэродрома Арланда была парализована после обнаружения нескольких беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

«Четыре дрона разных размеров были замечены с диспетчерской вышки. После этого было принято решение не разрешать взлет и посадку», - цитирует издание дежурного сотрудника пресс-службы Управления гражданской авиации Швеции Сесилию Бенгстрём.

Решение о закрытии аэропорта было принято в час ночи, после того как персонал в диспетчерской поднял тревогу. Несколько рейсов были перенаправлены на другие аэродромы. Некоторым перенаправленным самолетам пришлось дозаправляться, чтобы после открытия Арланды вернуться в Стокгольм.

Часть самолетов была вынуждена улететь в Данию, или в Финляндию.

Один из самолетов, приземлившихся в соседнем аэропорте Скавсте, был встречен пожарными машинами.

«В самолете был низкий уровень топлива, и это стандартная процедура. Посадка прошла успешно», - пояснил газете Йорген Ханссон из спасательной службы авиации.

Aftonbladet уточняет, что дроны пытались преследовать с помощью вертолета. Несколько патрульных автомобилей полиции попытались их отследить. Однако о результатах поисков операторов дронов не сообщается.

«Мы собираем информацию о том, где находились дроны и как они передвигались. Мы сотрудничаем с несколькими другими ведомствами, включая вооруженные силы», - рассказал пресс-секретарь регионального полицейского управления Даниэль Викдаль.