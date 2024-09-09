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Атака дронов на аэропорт Стокгольма парализовала работу авиации в столице Швеции (8)

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: IMAGO/CFOTO

Персонал диспетчерской вышки аэропорта Арланда поднял тревогу, когда увидел четыре дрона. Рейсы гражданской авиации минувшей ночью сажали в Швеции в других аэропортах.

В ночь с воскресенья на понедельник 9 сентября работа стокгольмского аэродрома Арланда была парализована после обнаружения нескольких беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

«Четыре дрона разных размеров были замечены с диспетчерской вышки. После этого было принято решение не разрешать взлет и посадку», - цитирует издание дежурного сотрудника пресс-службы Управления гражданской авиации Швеции Сесилию Бенгстрём

Решение о закрытии аэропорта было принято в час ночи, после того как персонал в диспетчерской поднял тревогу. Несколько рейсов были перенаправлены на другие аэродромы. Некоторым перенаправленным самолетам пришлось дозаправляться, чтобы после открытия Арланды вернуться в Стокгольм.

Часть самолетов была вынуждена улететь в Данию, или в Финляндию.

Один из самолетов, приземлившихся в соседнем аэропорте Скавсте, был встречен пожарными машинами.

«В самолете был низкий уровень топлива, и это стандартная процедура. Посадка прошла успешно», - пояснил газете Йорген Ханссон из спасательной службы авиации.

Aftonbladet уточняет, что дроны пытались преследовать с помощью вертолета. Несколько патрульных автомобилей полиции попытались их отследить. Однако о результатах поисков операторов дронов не сообщается.

«Мы собираем информацию о том, где находились дроны и как они передвигались. Мы сотрудничаем с несколькими другими ведомствами, включая вооруженные силы», - рассказал пресс-секретарь регионального полицейского управления Даниэль Викдаль.

Переполох продолжался больше двух часов. Авиационное сообщение возобновилось около 03:30. Как удалось избавиться от дронов, были ли они сбиты, перехвачены, или самостоятельно покинули район аэропорта, не сообщается.

«У меня нет дополнительной информации, кроме того, что было решено возобновить авиасообщение», - сообщила Сесилия Бенгстрём.

Начато предварительное расследование по факту диверсии и нарушения Закона о защите объектов. Вооруженные силы Швеции не присутствовали на месте.

«Мы в общих чертах осведомлены о происходящем. Мы следим за ситуацией и поддерживаем полицию. Арланда не является военным объектом», - отметил дежурный представитель по коммуникациям Миноборроны Микаэль Огрэн.

Вооруженные силы будут задействованы только в том случае, если за дронами стоит иностранная держава, отмечает Frankfurter Allgemeine.

Публикацию немецкой газеты репостит у себя в соцсети X министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Накануне вечером стало известно, что на территории Латвии упал российский военный беспилотник, который прилетел с территории Беларуси. МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в Латвии.

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