Персонал диспетчерской вышки аэропорта Арланда поднял тревогу, когда увидел четыре дрона. Рейсы гражданской авиации минувшей ночью сажали в Швеции в других аэропортах.
В ночь с воскресенья на понедельник 9 сентября работа стокгольмского аэродрома Арланда была парализована после обнаружения нескольких беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает газета Aftonbladet.
«Четыре дрона разных размеров были замечены с диспетчерской вышки. После этого было принято решение не разрешать взлет и посадку», - цитирует издание дежурного сотрудника пресс-службы Управления гражданской авиации Швеции Сесилию Бенгстрём.
Решение о закрытии аэропорта было принято в час ночи, после того как персонал в диспетчерской поднял тревогу. Несколько рейсов были перенаправлены на другие аэродромы. Некоторым перенаправленным самолетам пришлось дозаправляться, чтобы после открытия Арланды вернуться в Стокгольм.
Часть самолетов была вынуждена улететь в Данию, или в Финляндию.
Один из самолетов, приземлившихся в соседнем аэропорте Скавсте, был встречен пожарными машинами.
«В самолете был низкий уровень топлива, и это стандартная процедура. Посадка прошла успешно», - пояснил газете Йорген Ханссон из спасательной службы авиации.
Aftonbladet уточняет, что дроны пытались преследовать с помощью вертолета. Несколько патрульных автомобилей полиции попытались их отследить. Однако о результатах поисков операторов дронов не сообщается.
«Мы собираем информацию о том, где находились дроны и как они передвигались. Мы сотрудничаем с несколькими другими ведомствами, включая вооруженные силы», - рассказал пресс-секретарь регионального полицейского управления Даниэль Викдаль.
Переполох продолжался больше двух часов. Авиационное сообщение возобновилось около 03:30. Как удалось избавиться от дронов, были ли они сбиты, перехвачены, или самостоятельно покинули район аэропорта, не сообщается.
«У меня нет дополнительной информации, кроме того, что было решено возобновить авиасообщение», - сообщила Сесилия Бенгстрём.
Начато предварительное расследование по факту диверсии и нарушения Закона о защите объектов. Вооруженные силы Швеции не присутствовали на месте.
«Мы в общих чертах осведомлены о происходящем. Мы следим за ситуацией и поддерживаем полицию. Арланда не является военным объектом», - отметил дежурный представитель по коммуникациям Миноборроны Микаэль Огрэн.
Вооруженные силы будут задействованы только в том случае, если за дронами стоит иностранная держава, отмечает Frankfurter Allgemeine.
Публикацию немецкой газеты репостит у себя в соцсети X министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Накануне вечером стало известно, что на территории Латвии упал российский военный беспилотник, который прилетел с территории Беларуси. МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в Латвии.
В 14.00 9 сентября Министерство обороны Латвии проведет пресс-брифинг представителей оборонной промышленности, на котором СМИ проинформируют об упавшем в Резекненском районе беспилотном летательном аппарате.