Работа аэропорта Арланда в столице Швеции вновь была нарушена появлением в небе беспилотников. СМИ отмечают, что сигналы тревоги звучат три ночи подряд, но кто стоит за происходящим, до сих пор остается загадкой.
Диверсия ⟩ Беспилотники три ночи подряд мешают гражданским самолетам в Стокгольме: ситуацией занялись в НАТО
Вечером во вторник 10 сентября над стокгольмским аэродромом Арланда вновь появились беспилотники.
«Мы можем подтвердить, что над Арландой были замечены дроны», - цитирует издание Aftonbladet дежурного офицера Управления гражданской авиации Швеции Эрика Кассельберга.
Собеседник журналистов уточнил схема работы аэрропорта была скорректирована.
«Сейчас мы адаптировали схему движения, как взлетать и приземляться», - отметил Кассельберг.
При этом полиция не может подтвердить, что проблемы с дронами над аэропортом продолжаются. Но сотрудники правоохранительных органов «работают над получением дополнительной информации», отмечает Aftonbladet.
«Надеюсь, что есть какие-то свидетельства, которые смогут помочь нам в дальнейшем», - сказал представитель полиции Дэниел Викдал.
В понедельник Rus.Postimees рассказывал о появлении сразу четырех беспилотников в районе аэропорта, что привело к закрытию Арланда на несколько часов. О том, как удалось решить проблему и кто управлял дронами, не сообщалось.
Проблемы продолжаются третий день подряд. Инциденты расследуются как нарушение «Закона о защите» и «Закона об авиации», но пока никто не арестован, отмечает Aftonbladet.
В свою очередь Sveriges Radio cообщает, что помимо шведской полиции ситуацией занялись в НАТО.
«Первый инцидент с дронами, произошедший в начале недели, сейчас расследует полиция, но к делу подключились и силы обороны, которые написали отчет в НАТО», - сообщили утром 11 сентября в эфире радиостанции.
То, что военные вмешалась, звучит разумно, говорит эксперт по обороне Ханс Ливонг из Академии обороны.
Вооруженные силы больше, чем полиция имеют оборудование для радиоразведки, которое можно использовать для обнаружения сигналов между дронами и землей, уточнялось в прямом эфире Sveriges Radio.
«Оборудование может даже определить место, где находится или находился пилот», - отмечает Ханс Ливонг.
Ожидается, что помощь военных поможет сказать, как управляются эти дроны и где они приземлились.
По данным этого шведского СМИ полиция одобрила «расследование диверсий в аэропорту и нарушений Закона о защите».
До сих пор нет информации, что это были за дроны и кто стоит за инцидентами. Заявлений о возможных учениях и проверке систем оповещения об опасности, не поступало.
В понедельник выяснилось, что у военных Швеции нет постоянного контроля за ситуацией в районе аэропорта Арланда, несмотря на риски выросшие после вступления этой страны в НАТО весной 2024 года.
«Мы в общих чертах осведомлены о происходящем. Мы следим за ситуацией и поддерживаем полицию. Арланда не является военным объектом», - отмечал 9 сентября дежурный представитель по коммуникациям Минобороны Швеции Микаэль Огрэн.
«Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях», - заявлял в апреле тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу. Депутаты Госдумы тогда же заявляли, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО «несет прямую угрозу» России и ответные меры Москвы неминуемы.
Тогда же сообщалось о падениях российский ударных беспилотников сразу в двух странах НАТО. В Латвию залетел начиненный взрывчаткой дрон типа Shahed.
Министр обороны Андрис Спрудс на пресс-конференции в понедельник заявил, что Латвия уже усиливает противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на сбитый российский беспилотник в Резекненском крае. Министр добавил, что низко летящие летательные аппараты создают проблему, потому что их сложно заметить и сбить.
Спрудс сказал, что дрон был направлен против Украины, поэтому можно считать, что он был направлен против демократического и свободного общества.
В тот же день военные в Румынии отчитались об установлении места падения неизвестного ударного беспилотника ВС РФ, на перехват которого в выходные безуспешно поднимали самолеты F-16.
Американское правительство находится в тесном контакте с союзниками и партнерами на этот счет, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
«Это лишь подчеркивает опасность, которую война господина Путина в Украине принесла всему европейскому континенту, и тот факт, что ландшафт безопасности изменился. Не изменится, а уже изменился. Именно поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы Украина была способна защитить себя», - подчеркнул Кирби.
Война России в Украине продолжается уже 931 день.