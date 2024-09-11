Диверсия Беспилотники три ночи подряд мешают гражданским самолетам в Стокгольме: ситуацией занялись в НАТО

Вооруженные силы больше, чем полиция имеют оборудование для радиоразведки, которое можно использовать для обнаружения сигналов между дронами и землей, уточнялось в прямом эфире Sveriges Radio.

«Оборудование может даже определить место, где находится или находился пилот», - отмечает Ханс Ливонг.

Российский подросток учится управлять FPV-дроном. Именно такие дроны регулярно используются на фронте для уничтожения вражеской пехоты и техники. Фото сделано в Краснодарском крае РФ во время тренировок «Кубанского казачьего войска». 31 августа 2024 года. Фото: IMAGO/SNA

Ожидается, что помощь военных поможет сказать, как управляются эти дроны и где они приземлились.

По данным этого шведского СМИ полиция одобрила «расследование диверсий в аэропорту и нарушений Закона о защите».

До сих пор нет информации, что это были за дроны и кто стоит за инцидентами. Заявлений о возможных учениях и проверке систем оповещения об опасности, не поступало.

В понедельник выяснилось, что у военных Швеции нет постоянного контроля за ситуацией в районе аэропорта Арланда, несмотря на риски выросшие после вступления этой страны в НАТО весной 2024 года.

«Мы в общих чертах осведомлены о происходящем. Мы следим за ситуацией и поддерживаем полицию. Арланда не является военным объектом», - отмечал 9 сентября дежурный представитель по коммуникациям Минобороны Швеции Микаэль Огрэн.

«Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях», - заявлял в апреле тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу. Депутаты Госдумы тогда же заявляли, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО «несет прямую угрозу» России и ответные меры Москвы неминуемы.

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