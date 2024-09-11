В письме, направленном накануне руководству Эстонской православной церкви Московского патриархата, канцлер МВД Тармо Мийлитс просит дать оценку недавней речи патриарха Московского Кирилла, в которой тот восхваляет Путина и благодарит архиереев, служащих на территориях так называемой «Святой Руси».
МВД Эстонии: руководство местной православной церкви вводит верующих в заблуждение насчет связей с Москвой (2)
Как сообщает пресс-служба МВД Эстонии, в контексте недавнего обращения Эстонского православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) в суд в связи с резолюцией Рийгикогу, в которой Московский патриархат был объявлен институтом, поддерживающим российскую военную агрессию, МВД просит организацию представить «четкую однозначную позицию и оценку выступления патриарха 28 августа».
В своем письме канцлер МВД Тармо Мийлитс отмечает, что «министерство как государственное учреждение глубоко обеспокоено призывами, озвученными в выступлении патриарха Московского Кирилла, поскольку они могут представлять угрозу внутренней безопасности и обороноспособности нашей страны».
«В речи патриарха столицы республик, входивших в состав бывшего Советского Союза, названы "важными духовными центрами единой Святой Руси". Таллинн, по нашему глубокому убеждению, таковым, безусловно, не является!» - указывает канцлер МВД Эстонии.
«Глава Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) называет военное нападение на независимое государство Украина внутренним конфликтом на территориях Святой Руси. Восхваляя и прославляя Владимира Путина, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, патриарх также поблагодарил духовенство, сохраняющее "каноническое единство" со Святой Русью», - продолжает Мийлитс.
«Мы осуждаем подобные империалистические заявления главы Московского патриархата, которые включают в себя призывы к неподчинению политике принимающих стран, и использование тактики запугивания для исключения возможности компромиссов на местах. Мы рассматриваем подобные призывы как распространение экстремизма, который представляет угрозу нашей внутренней безопасности и обороноспособности», - пишет канцлер МВД.
По его словам, «вся эта речь патриарха Московского звучала как прославление земель так называемой Святой Руси, которая канула в историю, и была произнесена главой РПЦ, а не частным лицом».
«С точки зрения безопасности православных Эстонии и широкой общественности, столь опасные указания, озвученные главой церкви, требуют от Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата четкой оценки, в том числе в части выхода из подчинения Московскому патриарху», - констатирует Тармо Мийлитс.
На днях ЭПЦ МП подала в МВД поправки к своему уставу, которые должны подтвердить утрату административных связей с Русской православной церковью.
3 сентября ЭПЦ МП подала жалобу в Таллиннский административный суд на заявление Рийгикогу от 06.05.2024 «Об объявлении Московского Патриархата учреждением, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации».
«В упомянутом выше письме епископа Даниила по поводу изменения устава ЭПЦ МП говорится, «что наша каноническая связь уже не может считаться опасной для безопасности государства». Однако, как стало ясно из заявлений и обращения главы Русской Православной Церкви, подобное понимание поместным церковным руководством влияния административных и канонических связей ошибочно и вводит в заблуждение общественность, в особенности духовенство и верующих Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата», - подчеркивает канцлер МВД Тармо Мийлитс.