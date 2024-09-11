По его словам, «вся эта речь патриарха Московского звучала как прославление земель так называемой Святой Руси, которая канула в историю, и была произнесена главой РПЦ, а не частным лицом».

«С точки зрения безопасности православных Эстонии и широкой общественности, столь опасные указания, озвученные главой церкви, требуют от Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата четкой оценки, в том числе в части выхода из подчинения Московскому патриарху», - констатирует Тармо Мийлитс.

На днях ЭПЦ МП подала в МВД поправки к своему уставу, которые должны подтвердить утрату административных связей с Русской православной церковью.

3 сентября ЭПЦ МП подала жалобу в Таллиннский административный суд на заявление Рийгикогу от 06.05.2024 «Об объявлении Московского Патриархата учреждением, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации».

«В упомянутом выше письме епископа Даниила по поводу изменения устава ЭПЦ МП говорится, «что наша каноническая связь уже не может считаться опасной для безопасности государства». Однако, как стало ясно из заявлений и обращения главы Русской Православной Церкви, подобное понимание поместным церковным руководством влияния административных и канонических связей ошибочно и вводит в заблуждение общественность, в особенности духовенство и верующих Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата», - подчеркивает канцлер МВД Тармо Мийлитс.