На что потрачено 105 миллионов: здание Национальной библиотеки посетили деятели культуры

Вчера здание Эстонской национальной библиотеки, находящееся на завершающей стадии ремонта, посетили несколько деятелей культуры и архитектор здания Райне Карп.

Находящиеся в завершающей стадии ремонта помещения представили генеральный директор Эстонской национальной библиотеки Мартин Ээвель, руководитель строительного проекта Игорь Шрамов и генеральный директор Национального архива Прийт Пирско.

«Было очень интересно увидеть помещения, которые стали совершенно непохожими на те, что были здесь раньше. Интересно, каким станет обновленный театр VAT», - поделился впечатлениями после осмотра здания писатель, драматург и постановщик Андрус Кивиряхк, который не забыл, сколько репетиций прошло в тынисмяэском здании Национальной библиотеки. В экскурсии также принимали участие писательница Леэло Тунгал и актриса Штеффи Пярн.

«В 2025 году исполнится 500 лет первой книге на эстонском языке, которая послужила началом нашей государственности и сохранения нашего языка и культуры. Вполне закономерно, что реконструкция здания Эстонской национальной библиотеки также завершится в середине 2025 года. Это обеспечит доступность и сохранение эстонского культурного наследия в следующем столетии, что, в свою очередь, является основой для новых литературных и научных достижений», - отметил генеральный директор Эстонской национальной библиотеки Мартин Ээвель.

«После переезда в отведенную нам часть здания со стороны улицы Эндла сто процентов эстонских документов будут храниться в надлежащих условиях. Мы надеемся как можно скорее начать сотрудничество с Эстонской национальной библиотекой, находясь с ней под одной крышей», - сказал руководитель Национального архива Прийт Пирско.

Комплексные работы по реконструкции, начавшиеся в марте 2022 года под руководством Riigi Kinnisvara AS, достигли завершающей стадии строительства. Национальная библиотека и Национальный архив Эстонии надеются, что через год они смогут энергично подготовиться к переезду, чтобы обновленное здание, ставшее символом восстановления независимости Эстонии, открыло свои двери для всех в начале 2027 года.