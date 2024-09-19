Эстония, Латвия и Литва отключатся от единой электросистемы с Россией и Беларусью через четыре месяца. Об этом сообщил министр энергетики Литвы. По его словам, это не нравится России и число дезинформационных атак по теме возможных проблем с электроснабжением в странах Балтии будет расти. Эти атаки уже начались.
Дезинформации об электричестве станет больше: стала известна дата отключения Эстонии от единой с Россией энергосистемы
Страны Балтии отключатся от системы БРЭЛЛ (электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы - прим.ред.) в будущем феврале, сообщил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
«Мы приближаемся к очень важной дате, мы приближаемся к 8 февраля [2025 года] следующего года, когда будет проведена десинхронизация с российскими сетями и подключение к европейским сетям. Думаю, нашему агрессивному соседу это очень не нравится», - сказал министр в эфире литовского национального радио LRT.
По словам Крейвиса, Литва сможет полностью обеспечить себя электроэнергией в 2028 году, а к концу 2024 года доля производимой в Литве электроэнергии должна достичь 65 процентов.
Министр энергетики Литвы предупредил, что по мере приближения к дате отключения Литвы, Латвии и Эстонии от БРЭЛЛ, могут участиться пророссийские информационные атаки.
«На этих выходных в Калининграде проводились испытания, русские также готовят свой анклав к работе в островном режиме, и в Латвии была проведена массированная атака, когда люди получали сообщения в "Whatsapp" о том, что Латвии грозит "блэкаут" (полное отключение электричества - прим.ред.): "позаботьтесь о воде, примите меры, так как электричества не будет долго". Это показывает, что не только этот случай, но и другие являются частью скоординированных действий», - уверен Дайнюс Крейвис.
«По мере приближения к синхронизации таких дезинформационных атак, на мой взгляд, будет все больше и больше. Нам нужно быть устойчивыми к этой дезинформации», - подчеркнул литовский министр.
LRT напоминает, что на минувших выходных распространилась ложная информация о том, что в странах Балтии самая высокая цена на электроэнергию в Европе. В понедельник Литовское агентство энергетики (LEA) опровергло эту информацию, основываясь на данных, которые показывают, что в этом году самые высокие оптовые цены на электроэнергию были в Италии, Ирландии и Греции, а самые низкие – в Финляндии и Швеции.
Страны Балтии уведомили Россию о выходе из единого энергокольца минувшим летом.
«Мы должны понимать, что, когда будет отправлено официальное уведомление, оно может вызвать определенную реакцию [России]», - отмечал в апреле этого года глава эстонского сетевого оператора Elering Калле Килк.
Накануне уведомления о выходе стран Балтии из договорных отношений с Москвой и Минском по электричеству Rus.Postimees узнал о рисках влияния этого решения на цены в Эстонии.
«Торговля электроэнергией между Балтийскими странами и Россией не происходит, так что в этой сфере нет финансовых расчетов между Балтийскими странами и Россией. До десинхронизации между Балтийскими странами и Россией существуют только определенные физические потоки электроэнергии через трансграничные линии, которые управляющие органы Балтии стараются держать на уровне, максимально приближенном к нулю», - пояснял в начале июля руководитель управляющего центра энергосистемы Elering Мярт Аллика.
Электросети стран Балтии начнут синхронную работу с сетями континентальной Европы 9 февраля 2025 года. Возврат к старой системе не предусмотрен. Синхронизация будет происходить через расширенную в 2021 году связь «LitPol Link» между Литвой и Польшей. До сих пор Эстония. Латвия и Литва работают в системе IPS/UPS совместно с Россией и Беларусью, в которой частота электроэнергии централизованно регулируется в РФ, отмечает LRT.
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