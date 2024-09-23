Правительство Литвы подписало контракт с компанией из США на производство 30-миллиметровых боеприпасов. Минобороны самой южной страны Балтии говорит о производстве, в том числе в интересах Эстонии.
Видео ⟩ Боеприпасы для Эстонии начнут производить в Литве
Министр обороны и министр финансов Литвы 23 сентября подписали меморандум с американской компанией Northrop Grumman о сотрудничестве, который позволит создать в стране производство 30-миллиметрровых боеприпасов на литовском оружейном заводе в Гирайте (Каунасский район).
«Объем инвестиций может достигать десятков миллионов евро. Мы стремимся, чтобы Литва не только предоставила территорию, но и участвовала в управлении проектом», - цитирует LRT в понедельник заявление министра финансов Литвы Гинтаре Скайсте.
Министр финансов Литвы уточнила, что речь идет о создании линии по производству боеприпасов калибра 30 миллиметров.
Министр национальной обороны Лауринас Кащюнас в свою очередь подтвердил, что руководство заводом останется в руках Литвы, а производить будут боеприпасы для БМП.
«30 миллиметров, если говорить именно об этом калибре, он нужен Литве для боевых машин пехоты», - сказал Кащюнас.
По слова министра обороны Литвы производство этих боеприпасов позволит «уменьшить зависимость от цепочек поставок», что в интересах всех союзников по НАТО в нашем регионе.
«Производство будет ориентировано на весь регион», - сказал Лауринас Кащюнас.
Из открытых источников известно, что 30-миллиметровые боеприпасы используются войсками стран НАТО не только в сухопутных войсках, но и в ударной авиации. В частности 30-миллиметрровыми пушками вооружены шведские боевые машины пехоты CV90, которые есть на вооружении в Эстонии.
30-миллиметровая автоматическая пушка Mark 44 для БМП CV-90, разработанная компанией Alliant Techsystems и выпускаемая Northrop Grumman Corporation, может использовать все основные типы стандартных боеприпасов 30×173 миллиметра, выпускаемых корпорациями Rheinmetall (Германия), NAMMO (Норвегия), General Dynanics Ordnance and Tactical Systems (США), а также в Польше, Чехии и других странах НАТО.
«Это партнерство является еще одним очень важным шагом в развитии оборонной промышленности Литвы и, соответственно, укреплении обороноспособности не только нашей страны, но и всех демократических стран», - заявила в свою очередь премьер-министр Ингрида Шимоните.
«Это сотрудничество поможет повысить возможности литовской оборонной промышленности и соответствует обязательству нашей компании поддерживать США и их союзников во всем мире посредством сотрудничества с промышленными компаниями», - сказал на подписании документов вице-президент Northrop Grumman Стивен О'Брайан.
По планам литовского правительства производство начнется через полтора года - в 2026 году.
Летом 2024 года Postimees сообщал, что в 2026 году в Эстонии появится свое производство боеприпасов.
В середине сентября стало известно, что Эстония потратит несколько миллионов евро на закупку муляжей оружия, включая надувные копии крупной военной техники и звуковые симуляторы оружейной стрельбы.
«Мы остаемся в безопасности, пока НАТО един, а его руководство выполняет свои обязательства и действует. Но - меньше говорит о своих действиях», - говорил в канун второй годовщины полномасштабного вторжения армии России в Украину латвийский бригадный генерал в отставке, один из основателей Национальной академии обороны Латвии, начальник объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии Карлис Креслиньш.