Видео Боеприпасы для Эстонии начнут производить в Литве

Министр обороны и министр финансов Литвы 23 сентября подписали меморандум с американской компанией Northrop Grumman о сотрудничестве, который позволит создать в стране производство 30-миллиметрровых боеприпасов на литовском оружейном заводе в Гирайте (Каунасский район).

«Объем инвестиций может достигать десятков миллионов евро. Мы стремимся, чтобы Литва не только предоставила территорию, но и участвовала в управлении проектом», - цитирует LRT в понедельник заявление министра финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

Министр финансов Литвы уточнила, что речь идет о создании линии по производству боеприпасов калибра 30 миллиметров.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните, вице-президент Northrop Grumman Стивен О'Брайан, министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас и министр финансов Гинтаре Скайсте на церемонии подписания меморандума о создании в Литве предприятия по производству боеприпасов. Вильнюс, 23 сентябрря 2024 года. Фото: сайт Министерства обороны Литвы

Министр национальной обороны Лауринас Кащюнас в свою очередь подтвердил, что руководство заводом останется в руках Литвы, а производить будут боеприпасы для БМП.

«30 миллиметров, если говорить именно об этом калибре, он нужен Литве для боевых машин пехоты», - сказал Кащюнас.

По слова министра обороны Литвы производство этих боеприпасов позволит «уменьшить зависимость от цепочек поставок», что в интересах всех союзников по НАТО в нашем регионе.

«Производство будет ориентировано на весь регион», - сказал Лауринас Кащюнас.

Из открытых источников известно, что 30-миллиметровые боеприпасы используются войсками стран НАТО не только в сухопутных войсках, но и в ударной авиации. В частности 30-миллиметрровыми пушками вооружены шведские боевые машины пехоты CV90, которые есть на вооружении в Эстонии.

Кая Каллас лично изучает внутренности БМП CV90 во время военных учений НАТО в Эстонии, май 2024 года. Фото: Jussi Nukari/LEHTIKUVA/SIPA