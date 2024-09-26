В календаре есть несколько дат, которые российская пропаганда ежегодно использует для продвижения своих исторических нарративов. В случае с Эстонией одной из таких дат является 22 сентября – день, который в советскую и современную российскую историографию вошел как «День освобождения Таллинна от немецко-фашистских захватчиков», пишет сайт Propastop.org.
Propastop ⟩ День «освобождения» Таллинна: очередной провал российской пропаганды?
Именно в этот день в 1944 году после отступления немецких войск советская армия установила контроль над столицей Эстонии. В Эстонии 22 сентября официально отмечается как День сопротивления, в память об Отто Тиэфе и всех других участниках движения сопротивления.
В этом году тем событиям исполнилось 80 лет, и вполне предсказуемо в главных российских изданиях появились соответствующие заметки.
По данным мониторингового ресурса Propamon, эту дату отметили ТАСС, телеканал «Звезда», «Российская газета», Gazeta.ru и многие другие медийные площадки.
Правда, в этом году практически во всех публикациях авторы подчеркивали, что «Министерство обороны России опубликовало уникальные документы об освобождении столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков».
Наиболее творчески к раскрытию темы подошли сотрудники «ТВ Звезда»: даже при беглом поиске можно найти несколько заметок под эмоционально окрашенными заголовками вроде «МО: фашисты из «Омакайсте» убивали эстонцев за три марки и водочный паек», «Опубликованы архивы о бегстве группы «Нарва» из Эстонии в годы войны», «Внук маршала Говорова рассказал, как полководец отдал дом сиротам Эстонии».
Все они вышли за день до круглой даты, 21 сентября, и все ссылаются на сайт Министерства обороны РФ, где появился даже специальный раздел, посвященный событиям 1944-го года в Таллинне.
В этом разделе опубликованы документы из центрального архива Министерства обороны РФ. Причем некоторые СМИ отмечают, что эти документы были рассекречены только недавно, хотя на официальном сайте ведомства об этом данных нет. На документах есть только печать «рассекречено», без указания даты.
Все документы разбиты по трем категориям: «Битва за Таллин» (орфография сохранена – прим.ред.), где говорится, собственно, о военной операции по взятию эстонской столицы; «Эстонский фашизм», где документы посвящены деятельности добровольческой организации «Омакайтсе», участники которой в тексте называются коллаборационистами; и категория «Герои-освободители» – там вполне предсказуемо находятся биографии советских военных, участвовавших в боевых действиях на территории Эстонии.
Примечательно, что Telegram-канал Министерства обороны РФ ночью 21 сентября также выкладывает три архивных документа: «Директиву ставки Верховного Главнокомандования командующему Ленинградским фронтом от 28 июля 1944 года», где описываются приказы при проведении Нарвской операции; «Справку о противнике» – о состоянии оперативной группы «Нарва», которая действовала с немецкой стороны; и «Донесение Политуправления Ленинградского фронта от 27 сентября 1944 года», где речь идет о ситуации в захваченном Таллинне. И вот оно заслуживает отдельного внимания.
По задумке Министерства обороны РФ, этот документ должен свидетельствовать о том, что жители Таллинна встречали советские войска цветами.
О цветах автор доклада, начальник 2-го Политуправления Ленинградского фронта генерал-лейтенант Холодов, пишет сразу в первом и втором абзаце.
Но уже на второй странице тот же Холодов отмечает, что «в отношении Красной армии у известной части жителей Таллина и других городов Эстонской ССР» […] проявляется чувство страха и неуверенности».
На третьей странице доклада можно найти еще более детальную информацию: «… жители таких городов как Тюри, Пайде и др. при приближении Красной Армии убежали в леса. […] В первые два дня после освобождения нашими войсками города Таллин кое-где имели место случаи стрельбы из-за угла и окон по нашим командирам и бойцам. В городе Пайде выстрелом из одного дома был убит красноармеец-танкист».
Как мы видим, российская пропаганда берет из собственных архивных документов только те факты, которые поддерживают продвигаемую официальную версию событий 80-летней давности. А в современных событиях постоянно находит поводы обвинить Эстонию в «глумлении над останками советских солдат». Новости такого содержания появились в рунете как раз 22 сентября.
Дело в том, что за четыре дня до этого в русской версии Postimees появляется перевод статьи из Lõuna-Eesti Postimees под заголовком «Череп неизвестного солдата будет перезахоронен с почестями».
Процитируем дословно второй абзац: «Раскопки советских военных захоронений дошли до деревни Тсоору в Вырумаа, где среди кустов сирени рядом с озером стоял памятник воинам Советской армии, погибшим во Второй мировой войне. Правительство два года назад решило, что памятники с символами оккупации должны быть убраны из общественного пространства. В некоторых местах так же требуется перезахоронить останки, покоившиеся в военных могилах, как и в Тсоору.»
Как мы видим, тон публикации абсолютно нейтрален. Тем не менее, российская сторона использовала это сообщение в своих целях: посольство РФ в Эстонии выразило возмущение «безнравственным глумлением над памятью красноармейцев», о чем в тот же день рассказали провластные российские СМИ.
Правда, стоит отметить, что в этом году весь этот информационный фон, связанный с 22 сентября, до русскоязычной аудитории в Эстонии практически не добрался. В отличие от прошлых лет, постоянные авторы популярных пабликов в Facebook тему, связанную с событиями 80-летней давности, за редким исключением полностью проигнорировали.