Propastop День «освобождения» Таллинна: очередной провал российской пропаганды?

Именно в этот день в 1944 году после отступления немецких войск советская армия установила контроль над столицей Эстонии. В Эстонии 22 сентября официально отмечается как День сопротивления, в память об Отто Тиэфе и всех других участниках движения сопротивления.

В этом году тем событиям исполнилось 80 лет, и вполне предсказуемо в главных российских изданиях появились соответствующие заметки.

По данным мониторингового ресурса Propamon, эту дату отметили ТАСС, телеканал «Звезда», «Российская газета», Gazeta.ru и многие другие медийные площадки.

Правда, в этом году практически во всех публикациях авторы подчеркивали, что «Министерство обороны России опубликовало уникальные документы об освобождении столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков».

Наиболее творчески к раскрытию темы подошли сотрудники «ТВ Звезда»: даже при беглом поиске можно найти несколько заметок под эмоционально окрашенными заголовками вроде «МО: фашисты из «Омакайсте» убивали эстонцев за три марки и водочный паек», «Опубликованы архивы о бегстве группы «Нарва» из Эстонии в годы войны», «Внук маршала Говорова рассказал, как полководец отдал дом сиротам Эстонии».

Все они вышли за день до круглой даты, 21 сентября, и все ссылаются на сайт Министерства обороны РФ, где появился даже специальный раздел, посвященный событиям 1944-го года в Таллинне.