Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине обнаружила новые доказательства, свидетельствующие о распространенных схемах применения пыток российскими властями против украинских гражданских и военнопленных и на оккупированных украинских территориях и в РФ.
ООН: в России систематически насилуют украинских пленных
Комиссия по расследованию нарушений в Украине, которая работает при Совете по правам человека ООН, выявила дополнительные общие элементы в применении пыток российскими властями, подтвердив предыдущие выводы о систематическом характере этих действий.
«Общий элемент, вытекающий из доказательств, указывает на скоординированное привлечение сотрудников конкретных служб Российской Федерации к пыткам во всех местах лишения свободы, расследуемых Комиссией», - сказано в сообщении на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Еще один общий момент в сообщениях о пытках - регулярное сексуальное насилие.
«Общая черта - это систематическое применение сексуального насилия преимущественно в отношении мужчин в качестве одного из методов пыток, что наблюдается почти во всех этих местах заключения», - отмечают в ООН.
В некоторых местах заключения приказы о жестоком обращении отдавались высокопоставленными представителями российских властей, которые либо одобряли, либо не принимали мер для прекращения такого обращения.
«Самое страшное это то, что преступники делали все молча и профессионально. Так я понял, что они пытали многих, и они нас даже за людей не считали», - сообщил Комиссии лдин из пострадавших гражданских, кто подвергался пыткам в российском плену в течение десяти дней подряд.
Пострадавшие сообщили о значительных трудностях в реинтеграции в общество и восстановлении отношений с близкими. Они подчеркнули необходимость психологической и социальной поддержки как для себя, так и для своих семей.
В начале 2024 года представитель украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк сообщал, что в плену в Российской Федерации на тот момент находились не менее 8000 украинцев, в том числе гражданские лица. Десятки тысяч других украинцев находятся в статусе пропавших без вести.
Комиссия продолжает документировать нападения с применением оружия взрывного действия на гражданские объекты в населенных районах, что приводит к разрушительным последствиям.
Отключения электроэнергии особенно отразились на уязвимых группах населения. Например, пожилые люди и лица с инвалидностью сталкиваются с трудностями при доступе к бомбоубежищам во время чрезвычайных ситуаций, ограниченным доступом к жизненно важным медицинским устройствам и усиленной изоляцией, что значительно повышает их уязвимость.