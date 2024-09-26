ООН: в России систематически насилуют украинских пленных

Комиссия по расследованию нарушений в Украине, которая работает при Совете по правам человека ООН, выявила дополнительные общие элементы в применении пыток российскими властями, подтвердив предыдущие выводы о систематическом характере этих действий.

«Общий элемент, вытекающий из доказательств, указывает на скоординированное привлечение сотрудников конкретных служб Российской Федерации к пыткам во всех местах лишения свободы, расследуемых Комиссией», - сказано в сообщении на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Еще один общий момент в сообщениях о пытках - регулярное сексуальное насилие.

«Общая черта - это систематическое применение сексуального насилия преимущественно в отношении мужчин в качестве одного из методов пыток, что наблюдается почти во всех этих местах заключения», - отмечают в ООН.

В некоторых местах заключения приказы о жестоком обращении отдавались высокопоставленными представителями российских властей, которые либо одобряли, либо не принимали мер для прекращения такого обращения.

«Самое страшное это то, что преступники делали все молча и профессионально. Так я понял, что они пытали многих, и они нас даже за людей не считали», - сообщил Комиссии лдин из пострадавших гражданских, кто подвергался пыткам в российском плену в течение десяти дней подряд.