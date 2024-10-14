Опрос недели C какой стати чиновники отдыхают дольше? Нужны ли народу новые праздники?

Государственные служащие отдыхают по 35 календарных дней? Наверное, это все-таки несправедливо.

Все должно быть соизмеримо, я считаю: либо у всех отпуск по 28 календарных дней, либо у всех по 35.

Алена, акушерка

Алена. Фото: Eero Vabamägi

У меня отпуск 28 календарных дней по закону, плюс семь дней от работодателя – всего 35. Чтобы отдохнуть по-человечески, времени хватает, но нужно все планировать заранее.

Справедливо ли, что госслужащие отдыхают 35 календарных дней? С учетом того, что наше государство сейчас пытается на всем экономить, могли бы сэкономить и на себе тоже.

Наталья, пенсионерка

Наталья. Фото: Eero Vabamägi

Я считаю, что у нормального человека в год должно быть не меньше 30 отпускных дней.

Сейчас я на пенсии, но в свое время у меня был отпуск полтора месяца. По специальности я педагог.

У чиновников отпуска по 35 календарных дней? Это хорошо. Мне кажется, каждый такого достоин. Может быть, власти задумаются наконец и прибавят отпускных дней остальным?

Нужно сделать так, чтобы всем было хорошо – не только чиновникам, но и простым работягам. И праздников государственных у нас должно быть больше.

Да, я согласна: пусть сделают выходным День детей 1 июня. Дети должны отдыхать, и, уж тем более, родители. Чтобы водили их в зоопарк или еще куда-нибудь – не каждый может это себе позволить, если постоянно на работе.

Игорь, технический специалист

Игорь. Фото: Eero Vabamägi