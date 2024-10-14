Нужно ли нам больше государственных праздников? Справедливо ли, что отпуск у госслужащих длится дольше, нежели у многих работников частного сектора? Вот что думают об этом жители Эстонии, с которыми пообщались журналисты Rus.Postimees.
Опрос недели ⟩ C какой стати чиновники отдыхают дольше? Нужны ли народу новые праздники?
Ежегодный отпуск у работников частного сектора в Эстонии составляет по закону 28 дней, тогда как у большинства государственных служащих он достигает 35 календарных дней. Справедлива ли подобная разница?
Информация к размышлению: по мнению руководства Эстонской торгово-промышленной палаты, сокращение продолжительности отпуска госслужащих на неделю позволило бы государству сэкономить десятки миллионов евро в год.
Тем временем депутаты Рийгикогу обсуждают, не сделать ли очередным государственным праздником отмечаемый 1 июня День защиты детей. Rus.Postimees поинтересовался у жителей Эстонии, нужны ли им вообще новые официальные праздники?
Анастасия, дизайнер
У чиновников отпуск 35 календарных дней? А у меня столько же, и я конторский служащий.
Я думаю, что много зависит от предприятия, где человек работает. У некоторых бывают отпуска и побольше.
Да, я в курсе, что Рийгикогу сейчас обсуждает идею, не сделать ли государственным праздником День детей 1 июня.
Хорошая идея, почему бы и нет? Будет очень здорово, если семья сможет проводить больше времени с ребенком.
Вячеслав, частный предприниматель
У меня отпусков не бывает: своя строительная фирма, особо не отдохнешь. Но теоретически, конечно же, когда захочу, тогда и отдыхаю. Сам себе хозяин.
Что касается моих работников, то они отдыхают положенные 28 календарных дней. Правда, я их тоже сильно не напрягаю.
Если, к примеру, человек вдруг в пятницу выйти не может, то и не выходит. Стараюсь, чтобы ребята не разбежались, оставались довольны.
Государственные служащие отдыхают по 35 календарных дней? Наверное, это все-таки несправедливо.
Все должно быть соизмеримо, я считаю: либо у всех отпуск по 28 календарных дней, либо у всех по 35.
Алена, акушерка
У меня отпуск 28 календарных дней по закону, плюс семь дней от работодателя – всего 35. Чтобы отдохнуть по-человечески, времени хватает, но нужно все планировать заранее.
Справедливо ли, что госслужащие отдыхают 35 календарных дней? С учетом того, что наше государство сейчас пытается на всем экономить, могли бы сэкономить и на себе тоже.
Наталья, пенсионерка
Я считаю, что у нормального человека в год должно быть не меньше 30 отпускных дней.
Сейчас я на пенсии, но в свое время у меня был отпуск полтора месяца. По специальности я педагог.
У чиновников отпуска по 35 календарных дней? Это хорошо. Мне кажется, каждый такого достоин. Может быть, власти задумаются наконец и прибавят отпускных дней остальным?
Нужно сделать так, чтобы всем было хорошо – не только чиновникам, но и простым работягам. И праздников государственных у нас должно быть больше.
Да, я согласна: пусть сделают выходным День детей 1 июня. Дети должны отдыхать, и, уж тем более, родители. Чтобы водили их в зоопарк или еще куда-нибудь – не каждый может это себе позволить, если постоянно на работе.
Игорь, технический специалист
Сколько дней у нормального человека должен быть оплачиваемый отпуск? Чем больше, тем лучше.
А чиновники – это почему у них такой длинный отпуск? Они что, на шахте работают?
У меня самого такая специальность, что отпуска нет вообще. В целом же отдыхать нужно, по моему мнению, не меньше 30 дней в году.
Татьяна, пенсионерка
Я бы каждые полгода давала людям по месяцу отпуска. Время тяжелое, неспокойное. Людям нужен отдых - и умственный, и физический. Просто отключиться, уехать на природу, куда-то в дальние края.
Я, пока работала, была сама себе хозяйкой, и отпуска у меня практически не было. Сейчас наверстываю, отдыхаю на пенсии.
Насчет долгих отпусков чиновников я никогда не задумывалась. А вот что касается праздников, то некоторые из них я бы сделала государственными.
Например, Восьмое марта: все равно испокон веков все друг друга поздравляют, отмечают. И, конечно же, русское Рождество.
Кристина, продавец
Ооо… У меня отпуска вообще не бывает, работаю круглосуточно! Перегореть не боюсь – я, наоборот, заряжаюсь, люблю работу.
Я считаю, что это несправедливо, когда отпуск у госслужащих длинней, чем у остальных. Обычный человек, мне кажется, работает и поболее – а значит, и отдыхать должен дольше них.
Каждые полгода людям нужно давать хотя бы месяц отпуска. И зимой, и летом. Но, честно говоря, ни одного предприятия, где работники так долго отдыхают, я не знаю.
Слышала, правда, что в некоторых компаниях начальство в виде премии может предоставить работнику отпуск или купить билеты, например, в Турцию.
Ну да, и такое случается. Теперь бы мне еще найти эту фирму.
Ирина, уборщица
Сколько дней должен длиться полноценный отпуск? Меня вполне устраивает то, что имею на данный момент - 28 календарных дней.
Что же касается чиновников, то я им не завидую. Плюс-минус семь дней особой роли не играют.
А вот государственных праздников у нас мало, и выходных маловато. Вон, в России, например, только и успевают гулять.
Нужен ли нам День детей? А почему бы и нет, если это будет государственный праздник, да еще и выходной.
Нам же лучше: что День детей, что День матери – лишь бы праздник был!