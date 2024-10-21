Деятели культуры вышли на днях на Тоомпеа с пикетом против сокращения финансирования сферы культуры. За 20 лет доля бюджетных средств, выделяемых на культуру, сократилась вдвое. Что думают об этом жители Эстонии?
Опрос недели ⟩ Жители Эстонии: оборона важней культуры? Да ничего подобного!
Из 132,1 млн евро сокращений в государственном бюджете на следующий год на культуру придется 10,16 процента, или 13,43 млн евро.
При этом следует отметить, что за последние 20 лет доля бюджетных средств, выделяемых на культуру, сократилась вдвое.
Так, в 2002 году доля бюджета культуры в госбюджете Эстонии составляла 3,84 процента, а в следующем году она составит лишь 1,77 процента.
Информация к размышлению: согласно исследованию Института конъюнктуры, добавленная стоимость, произведенная в сфере культуры и креативной экономики, уже в 2019 году достигала 2,2 процента всего ВВП страны.
Что думают об сокращении расходов на культуру жители Эстонии? Неужели сегодня сфера культуры для нас стала менее значимой, нежели обороноспособность и безопасность страны?
Геннадий, рабочий
Местными новостями особо интересуюсь, но считаю, что неправильно поступают товарищи. Потому что культура – прежде всего. Человек должен быть культурным. Без этого у нас ничего не выйдет.
Важней ли для нас сегодня безопасность страны? Да я не вижу никакой угрозы: люди живут мирно, спокойно.
И потом, если все люди будут у нас культурными, то и о безопасности не придется беспокоиться, верно?
Нина, пенсионерка
Я против таких сокращений, культуру надо развивать, причем, повсюду. Пусть бастуют – может, чего и добьются!
Для нашего правительства сейчас самое главное - не безопасность и не оборона. Понимание для них сейчас самое главное: чтобы понимали людей, их потребности.
Что касается культуры, то я люблю фотовыставки – реальные, правильные. Современных художников я иногда не совсем понимаю. А вот в театре не была уже давно.
Боюсь того, что с сокращением финансирования начнут закрываться и разоряться и театры, и галереи. Пусть я сама и не хожу туда часто, но молодежь должна развиваться.
На чем правительству экономить, если не на культуре? Сокращать административный аппарат.
Станислав, рабочий
Культурно отдохнуть у меня почти не получается. Чтобы отдохнуть по-настоящему, надо ехать куда-нибудь на море.
Кино и театром не увлекаюсь. Вот в торговый центр на выходных – это да, можно.
Оборона и безопасность страны важней культуры? Хороший вопрос. Возможно, что и да.
Так что если в один прекрасный день работники культуры объявят забастовку, то я их не поддержу.
Елена, уборщица
Вообще-то меня сейчас больше волнуют другие вопросы: о переходе на эстоноязычное обучение, о требованиях по владению эстонским языком, которые предъявляются к учителям.
Оборона и безопасность – это нынче приоритет? Нет, я с этим не согласна. Культура тоже имеет вес в нашем обществе, и ее нам порой катастрофически не хватает.
Я много работаю, поэтому на культурный отдых почти не остается времени. Что значит для меня культурный отдых?
Ну, где-нибудь вкусно покушать, сходить в кино. А так как я еще молодая, то могу и в клуб сходить культурный какой-нибудь, потанцевать.
Владимир, пенсионер
Вообще все финансирование сейчас находится в упадке. Это касается не только работников культуры. Страдают также и учителя. Что касается медицинских работников, то они более-менее добились своего.
А работники культуры заслуживают не только повышения зарплаты, но и уважительного отношения к ним.
Самое страшное – это то, что правительство кидает большие суммы в «черную дыру» под названием Украина.
Эстония должна крепить собственную оборону и сама себя защищать. Не надо вмешиваться в другие войны и конфликты, будь то Украина или Израиль.
Не дай бог, что с сокращением финансирования у нас начнут закрываться учреждения культуры.
Ни к чему хорошему это не приведет, потому что культура – это основа каждого народа, каждого государства. Не будет культуры – не будет и государства.
Даниэль, студент
О протестах работников культуры я ничего не слышал. У меня друг работает в Русском культурном центре, но он мне ничего такого не говорил.
Да, времена нынче нелегкие, но я согласен - поддерживать необходимо не только безопасность и оборону, нужно развивать и финансировать все направления.
Что значит для меня «культурно отдохнуть»? Я люблю устраивать гастротуры. Кушать люблю вкусно. Но бывает, что хожу и в кино, и в театр. Или по музеям.
Не дай бог, конечно, если музеи, театры, галереи с урезанием финансирования начнут закрываться. Все же я считаю, что до такого не дойдет, что правительство одумается.
Николай, бездомный
Культуру я уважаю и люблю. У каждого свой вкус. Мне нравится театр, но бываю там очень редко. У меня денег нет на театр.
Да, очень важно поддерживать финансово сферу культуры. В Рийгикогу сидят все такие умные!
Надо людям помогать – тогда у нас и культура будет, и все остальное.