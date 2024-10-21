Опрос недели Жители Эстонии: оборона важней культуры? Да ничего подобного!

Что касается культуры, то я люблю фотовыставки – реальные, правильные. Современных художников я иногда не совсем понимаю. А вот в театре не была уже давно.

Боюсь того, что с сокращением финансирования начнут закрываться и разоряться и театры, и галереи. Пусть я сама и не хожу туда часто, но молодежь должна развиваться.

На чем правительству экономить, если не на культуре? Сокращать административный аппарат.

Станислав, рабочий

Станислав. Фото: Konstantin Sednev

Культурно отдохнуть у меня почти не получается. Чтобы отдохнуть по-настоящему, надо ехать куда-нибудь на море.

Кино и театром не увлекаюсь. Вот в торговый центр на выходных – это да, можно.

Оборона и безопасность страны важней культуры? Хороший вопрос. Возможно, что и да.

Так что если в один прекрасный день работники культуры объявят забастовку, то я их не поддержу.

Елена, уборщица

Елена. Фото: Konstantin Sednev

Вообще-то меня сейчас больше волнуют другие вопросы: о переходе на эстоноязычное обучение, о требованиях по владению эстонским языком, которые предъявляются к учителям.

Оборона и безопасность – это нынче приоритет? Нет, я с этим не согласна. Культура тоже имеет вес в нашем обществе, и ее нам порой катастрофически не хватает.

Я много работаю, поэтому на культурный отдых почти не остается времени. Что значит для меня культурный отдых?