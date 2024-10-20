В субботу на дорогах и улицах в Эстонии произошло девять ДТП с тяжелыми последствиями: один человек погиб и 12 получили травмы.
Суббота на дорогах Эстонии: девять ДТП, один человек погиб и 12 пострадали
Первый несчастный случай произошел в 1.29 ночи в Таллинне, на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Лийвалайя, где 19-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения, пересекая дорогу по пешеходному переходу на электросамокате Bolt, упал и получил травмы.
Второе ДТП произошло в 6.57 утра в волости Эльва в Тарту на восьмом километре дороги Рынгу-Отепя, где 20-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением своим автомобилем Subaru Legacy и съехал на нем в кювет. Скорая помощь доставила пострадавшего водителя в больницу.
В 9.04 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на автобусной остановке «Рейну» в Кургимяэ, волость Канепи, Пыльвамаа, автомобиль Porsche Panamera врезался в кустарник и сгорел. В салоне автомобиля остался человек. Спасатели поспешили на место происшествия и потушили автомобиль. Криминалисты установили личность сгоревшего, им оказался 34-летний мужчина.
Четвертое ДТП произошло в 10.11 в Кейла, у автобусной остановки «Тервисекескус» на Палдиском шоссе, где 53-летний мужчина на внедорожнике Mazda B2500 сбил на пешеходном переходе 90-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в больницу.
Пятое ДТП произошло в 13.54 в волости Эльва, под Тарту, на 60-м километре дороги Вильянди-Рынгу, где 44-летний мужчина на своем автомобиле Volkswagen Caravelle на Т-образном перекрестке съехал в кювет. 45-летний мужчина - пассажир автомобиля - получил травмы и был доставлен в больницу.
Шестое ДТП произошло в 16.23 в Таллинне у дома по адресу Харку, 40 в Хийу, где 44-летняя женщина упала с велосипеда и получила травмы.
Седьмое ДТП произошло в 18.43 в поселке Кохила Раплаского уезда на углу улиц Кийза и Серва, где 20-летний мужчина на своем BMW сбил 28-летнего пешехода с признаками опьянения. Пешеход был доставлен в больницу.
Восьмое ДТП произошло в 19.15 на острове Муху, в деревне Лийва на дороге Куйвасту - Курессааре, где столкнулись внедорожник GLS Mercedes под управлением нетрезвого 53-летнего мужчины и Toyota Avensis, которой управляла 42-летняя женщина. В результате аварии пострадали водители обоих автомобилей, а также две девятилетние девочки и 12-летняя девочка в Toyota, которые были доставлены в больницу.
Девятое ДТП произошло в 23.41 в волости Виймси, у ресторана China Red на улице Сыпрузе, где столкнулись поворачивавший направо автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого находился 18-летний юноша, и электромотоцикл, которым управлял нетрезвый 16-летний подросток. Скорая помощь доставила мотоциклиста в больницу.