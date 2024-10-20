Суббота на дорогах Эстонии: девять ДТП, один человек погиб и 12 пострадали

Первый несчастный случай произошел в 1.29 ночи в Таллинне, на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Лийвалайя, где 19-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения, пересекая дорогу по пешеходному переходу на электросамокате Bolt, упал и получил травмы.

Второе ДТП произошло в 6.57 утра в волости Эльва в Тарту на восьмом километре дороги Рынгу-Отепя, где 20-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением своим автомобилем Subaru Legacy и съехал на нем в кювет. Скорая помощь доставила пострадавшего водителя в больницу.

В 9.04 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на автобусной остановке «Рейну» в Кургимяэ, волость Канепи, Пыльвамаа, автомобиль Porsche Panamera врезался в кустарник и сгорел. В салоне автомобиля остался человек. Спасатели поспешили на место происшествия и потушили автомобиль. Криминалисты установили личность сгоревшего, им оказался 34-летний мужчина.

Четвертое ДТП произошло в 10.11 в Кейла, у автобусной остановки «Тервисекескус» на Палдиском шоссе, где 53-летний мужчина на внедорожнике Mazda B2500 сбил на пешеходном переходе 90-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в больницу.

Пятое ДТП произошло в 13.54 в волости Эльва, под Тарту, на 60-м километре дороги Вильянди-Рынгу, где 44-летний мужчина на своем автомобиле Volkswagen Caravelle на Т-образном перекрестке съехал в кювет. 45-летний мужчина - пассажир автомобиля - получил травмы и был доставлен в больницу.