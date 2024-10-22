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СМОТРИТЕ КАРТУ Изменения в Таллинне: будет ли город зимой убирать ваш тротуар?

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Уборка снега. Снимок иллюстративный.
Уборка снега. Снимок иллюстративный. Фото: Evija Trifanova/LETA

Кому из горожан этой зимой не придется махать лопатой, очищая от снега пешеходную дорожку у своего дома? Если вы живете в Пыхья-Таллинне или Кесклинне, вам крупно повезло – за вас это сделает город: попробуйте найти свой тротуар на подробной интерактивной карте.  

В апреле вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере, отвечающий за коммунальное хозяйство, обещал взять под городское крыло уборку снега на всех пешеходных дорожках города: это был один из основных пунктов коалиционного договора соцдемов, «Отечества», «Ээсти 200».

В коалиционном соглашении Таллинна говорится: «Освободим владельцев недвижимости от обязанности зимой ухаживать за тротуарами, принадлежащими городу, и очищать их от снега».

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Однако теперь, по словам Пере, городская управа пришла к выводу, что в условиях ограниченного бюджета целесообразнее, то есть экономнее и разумнее, увеличить объем уборки снега в тех районах города, в которых тротуары используются больше всего, и оставить без обещанного внимания остальные.

«В Кесклинне и Пыхья-Таллинне живет, работает и передвигается очень много людей. Этим районам с их узкими и извилистыми тротуарами при уборке снега уделялось меньше внимания, чем другим», – сказал Пере.

На карте уборки снега показано, на каких тротуарах в Кесклинне, Пыхья-Таллинне и других районах Таллинна убирать снег будет город.

Синим на карте обозначены улицы, тротуары на которых этой зимой обязуется чистить город Таллинн.
Синим на карте обозначены улицы, тротуары на которых этой зимой обязуется чистить город Таллинн. Фото: Управа города Таллинна / скриншот.

Ниже вы сможете рассмотреть карту подробнейшим образом и даже увидеть, будет ли город убирать снег у вашего подъезда! Чтобы пользоваться картой в полном объеме, нажмите на «х» в верхнем правом углу окошка с поясняющим текстом.

«Если бюджет 2025 года позволит, в следующем году мы планируем убирать снег с тротуаров, прилегающих к небольшим дорогам, и в других районах», – пообещал Пере.

Вице-мэр добавил, что тротуары должны быть очищены от снега в первую очередь в стратегически важных местах: рядом с больницами, школами, детскими садами и остановками общественного транспорта.

Хотя в этом году планируется, что уборка снега будет выполняться в большем объеме, чем прежде, город просит водителей, пешеходов и велосипедистов больше считаться друг с другом в зимний период.

Партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства будут заниматься уборкой снега с главных магистралей и других крупных объектов. На внутриквартальных дорогах и небольших улицах снег уберут партнеры районных управ.

Помимо этого, город планирует держать в порядке тротуары, расположенные вдоль крупных дорог с интенсивным движением, которые часто используются: их уборка крайне необходима, поскольку ходить по проезжей части небезопасно.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за уборку многих тротуаров отвечает собственник недвижимости, прилегающей к дороге, который при необходимости должен применять противообледенительное средство – гранитную крошку диаметром 2–6 мм.

Не разрешается использовать золу, песок или хлориды. Город выдаст гранитную крошку квартирным товариществам и собственникам частных домов; соответствующую информацию можно получить в районных управах.

С вопросами, связанными с уборкой снега, жители города могут обращаться по Таллиннскому инфотелефону 14 410. О проблемах можно сообщить и через инфосистему  по благоустройству и озеленению.

Больше информации о зимнем обслуживании улиц приведено ЗДЕСЬ

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