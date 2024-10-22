Кому из горожан этой зимой не придется махать лопатой, очищая от снега пешеходную дорожку у своего дома? Если вы живете в Пыхья-Таллинне или Кесклинне, вам крупно повезло – за вас это сделает город: попробуйте найти свой тротуар на подробной интерактивной карте.
СМОТРИТЕ КАРТУ ⟩ Изменения в Таллинне: будет ли город зимой убирать ваш тротуар?
В апреле вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере, отвечающий за коммунальное хозяйство, обещал взять под городское крыло уборку снега на всех пешеходных дорожках города: это был один из основных пунктов коалиционного договора соцдемов, «Отечества», «Ээсти 200».
В коалиционном соглашении Таллинна говорится: «Освободим владельцев недвижимости от обязанности зимой ухаживать за тротуарами, принадлежащими городу, и очищать их от снега».
Однако теперь, по словам Пере, городская управа пришла к выводу, что в условиях ограниченного бюджета целесообразнее, то есть экономнее и разумнее, увеличить объем уборки снега в тех районах города, в которых тротуары используются больше всего, и оставить без обещанного внимания остальные.
«В Кесклинне и Пыхья-Таллинне живет, работает и передвигается очень много людей. Этим районам с их узкими и извилистыми тротуарами при уборке снега уделялось меньше внимания, чем другим», – сказал Пере.
На карте уборки снега показано, на каких тротуарах в Кесклинне, Пыхья-Таллинне и других районах Таллинна убирать снег будет город.
Ниже вы сможете рассмотреть карту подробнейшим образом и даже увидеть, будет ли город убирать снег у вашего подъезда! Чтобы пользоваться картой в полном объеме, нажмите на «х» в верхнем правом углу окошка с поясняющим текстом.
«Если бюджет 2025 года позволит, в следующем году мы планируем убирать снег с тротуаров, прилегающих к небольшим дорогам, и в других районах», – пообещал Пере.
Вице-мэр добавил, что тротуары должны быть очищены от снега в первую очередь в стратегически важных местах: рядом с больницами, школами, детскими садами и остановками общественного транспорта.
Хотя в этом году планируется, что уборка снега будет выполняться в большем объеме, чем прежде, город просит водителей, пешеходов и велосипедистов больше считаться друг с другом в зимний период.
Партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства будут заниматься уборкой снега с главных магистралей и других крупных объектов. На внутриквартальных дорогах и небольших улицах снег уберут партнеры районных управ.
Помимо этого, город планирует держать в порядке тротуары, расположенные вдоль крупных дорог с интенсивным движением, которые часто используются: их уборка крайне необходима, поскольку ходить по проезжей части небезопасно.
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за уборку многих тротуаров отвечает собственник недвижимости, прилегающей к дороге, который при необходимости должен применять противообледенительное средство – гранитную крошку диаметром 2–6 мм.
Не разрешается использовать золу, песок или хлориды. Город выдаст гранитную крошку квартирным товариществам и собственникам частных домов; соответствующую информацию можно получить в районных управах.
С вопросами, связанными с уборкой снега, жители города могут обращаться по Таллиннскому инфотелефону 14 410. О проблемах можно сообщить и через инфосистему по благоустройству и озеленению.
Больше информации о зимнем обслуживании улиц приведено ЗДЕСЬ.