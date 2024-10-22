СМОТРИТЕ КАРТУ Изменения в Таллинне: будет ли город зимой убирать ваш тротуар?

В апреле вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере, отвечающий за коммунальное хозяйство, обещал взять под городское крыло уборку снега на всех пешеходных дорожках города: это был один из основных пунктов коалиционного договора соцдемов, «Отечества», «Ээсти 200».

В коалиционном соглашении Таллинна говорится: «Освободим владельцев недвижимости от обязанности зимой ухаживать за тротуарами, принадлежащими городу, и очищать их от снега».

Однако теперь, по словам Пере, городская управа пришла к выводу, что в условиях ограниченного бюджета целесообразнее, то есть экономнее и разумнее, увеличить объем уборки снега в тех районах города, в которых тротуары используются больше всего, и оставить без обещанного внимания остальные.

«В Кесклинне и Пыхья-Таллинне живет, работает и передвигается очень много людей. Этим районам с их узкими и извилистыми тротуарами при уборке снега уделялось меньше внимания, чем другим», – сказал Пере.

На карте уборки снега показано, на каких тротуарах в Кесклинне, Пыхья-Таллинне и других районах Таллинна убирать снег будет город.

Синим на карте обозначены улицы, тротуары на которых этой зимой обязуется чистить город Таллинн. Фото: Управа города Таллинна / скриншот.

Ниже вы сможете рассмотреть карту подробнейшим образом и даже увидеть, будет ли город убирать снег у вашего подъезда! Чтобы пользоваться картой в полном объеме, нажмите на «х» в верхнем правом углу окошка с поясняющим текстом.