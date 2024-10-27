«Если фальсифицировать результаты выборов, нельзя вступить в ЕС, но можно вернуться в объятия России, - написал Михкельсон в социальных сетях. - Правящая партия Грузии («Грузинская мечта» – прим.ред) явно именно этого и хочет, в чем противоречит воле большинства народа. Сегодняшний день может стать для Грузии роковым. Если народ смирится с тем, что его воля будет подавлена силой, Россия достигнет своей цели, и Грузия окажется в той же категории, что и Беларусь. Это в свою очередь только поощрит Кремль к новым преступлениями и агрессии. На Южном Кавказе это прежде всего означало бы плохие новости для Армении».

По оценке Михкельсона, эти предположения подтверждают и те обстоятельства, что правящую партию Грузии уже поздравили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и главный редактор российского пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян.

«Таким образом, воскресенье - крайне важный день в контексте борьбы нарративов. От позиции как международных наблюдателей, так и западных стран зависит, на чьей стороне окажется перевес в войне нарративов. К сожалению, возможности Запада по влиянию на ситуацию ограничены, поскольку санкции скорее изолируют Грузию в интересах России. Как это произошло с Беларусью», - отметил Михкельсон.

«Дальнейшие события зависят прежде всего от выражения воли самого народа Грузии и его готовности бесстрашно вновь заявить властям о своих намерениях», - заключил Михкельсон.

Оппозиционные партии Грузии заявили в воскресенье, что не признают результаты выборов, и обвинили власти в их фальсификации. Лидер Единого национального движения Тина Бокучава также заявила, что результаты выборов были фальсифицированы. «Это попытка украсть будущее Грузии», - сказала Бокучава.

Лидер оппозиционной партии «Ахали» назвал проведение выборов конституционным государственным переворотом со стороны правительства и добавил, что «Грузинская мечта» не останется у власти.